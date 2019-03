Ganz unterschiedliche Halbzeiten

Dirk Schaal

Klosterfelde (MOZ) Zwei ganz unterschiedliche Gesichter zeigte Fußball-Brandenburgligist Union Klosterfelde in den beiden Halbzeiten des Heimspiels gegen GrünWeiß Lübben. Am Ende gewannen die Gastgeber 3:0, sind seit elf Spielen ungeschlagen und stehen nun auf Tabellenplatz vier.

"Lübben liegt uns überhaupt nicht, da tun wir unser immer sehr schwer", sagte nachdenklich der Klosterfelder Vereinspräsident Rolf Weinhold vor der Partie. Vermutlich hatten da die verletzungsbedingten Ausfälle von Tobias Marz, Alexander Rathmann und Steven Nowark die Skepsis noch verstärkt.

Früh störte Lübben die Gastgeber und bei Ballbesitz machten sich die Gäste mit viel Tempo auf kurzem Weg Richtung Union-Tor. Bereits nach zwei Minuten tauchte nach langen Zuspiel Michael Leschnik vor Keeper Dennis Tietz auf, doch der Lübbener verzog. Ein geordneter Spielaufbau fand bei Klosterfelde nicht statt. Ängstlich gingen sie in die Zweikämpfe, eher zufällig erreichten Bälle die Spitzen. Dagegen hatten die beiden Außenverteidiger Dennis Aerts und Tim Borchert alle Hände voll mit Defensivarbeit zu tun, sodass sie sich nicht in die Angriffsbemühungen einschalten könnten. Der Lübbener Peer Gülzow verzog einen Seitfallzieher nach Ecke knapp (16.), sein Mannschaftskollege Johannes Neubauer scheiterte zwei, drei Mal am guten Keeper Dennis Tietz. Ein Freistoß aus 20 Metern von Mathias Klotsche halbrechts um die Mauer ins kurze Eck gezogen war die erste Prüfung für Gästekeeper Patrick Michaelis, die er aber meisterte (22.). Bis zur 45. Minute änderte sich am Spiel nicht viel. Eine schöne Kombination über Klotsche, Jerome Ehweiner und mit Abschluss von Bianchini zeigte, dass da bei Klosterfelde was ging, wenn schnell gespielt wurde (44.). Fast eine ähnliche Situation führte kurz danach zum überraschenden 1:0. Felix Klaka erkämpfte sich auf der linken Außenbahn das Leder, bediente dann rechts Ehweiner. Der sah Bianchini in die Spitze stürmen, legte den Ball quer und der Torjäger schob aus kurzer Distanz ein. "Wenn man ehrlich ist, ein 0:0 zur Pause wäre schon ein Geschenk gewesen, dann dieser Treffer", sagte später Union-Coach Pröger.

In der Pause wurde Pröger nach eigenem Bekunden nicht laut, aber direkt: "Wir wollten eigentlich früh stören, haben das aber nie wirklich getan. Das habe ich meiner Mannschaft in der Halbzeit nochmal ans Herz gelegt."

Was dann auf Klosterfelder Seite den Platz betrat, schien eine ganz andere Mannschaft zu sein. Früh setzten sie die Lübbener unter Druck, die nun sehr ängstlich agierten. Yaman und Bianchini fingen schon früh Lübbener Angriffsbemühungen ab, doch spätestens im Mittelfeld war dann Schluss mit der Herrlichkeit der Gäste. Schnell ging es dann in die Gegenrichtung nach vorn. Ehweiner verpasste mit Schuss aus 15 Metern und danach volley aus Nahdistanz zweimal das 2:0 (47., 50.). Ein Ballgewinn von Klotsche im Mittelfeld läutete das zweite Tor ein. Auf links marschierte er nach vorn, spielte das Leder Bianchini genau in den Lauf, der den Ball um den Lübbener Torhüter herum ins Tor zirkelte (56.). Auch danach blieb Union am Zug. Im Mittelfeld gelang fast alles, Felix Klaka, Yaman und auch der junge William Dittrich eroberten die Bälle, bevor es wieder schnell in die Spitze ging. Das einzige Klosterfelder Manko: die Chancenverwertung. Mit zunehmender Spielzeit ließen es die Klosterfelder ruhiger angehen. Lübben kam vereinzelt zu Chancen, die aber nicht zwingend waren. Dagegen startete auf der anderen Seite Yaman auf links durch, aus vollem Lauf legte er in Höhe Gästestrafraum zu Bianchini ab, der den Ball weiter zu Ehweiner am langen Pfosten beförderte. Aus spitzem Winkel versenkte er das Leder zum 3:0 (81.).

Lübbens Trainer Thomas Schmidt musste sich nach dem Schlusspfiff erst einmal sammeln. "In der ersten Hälfte haben wir ein ganz starkes Spiel gezeigt, uns aber nicht dafür belohnt. In der zweiten Hälfte sind wir fast gar nicht mehr ins Spiel gekommen", resümierte er. Das begründete sein Klosterfelder Trainerkollege, Gerd Pröger, so: "Nach der Pause haben wir auf ein 4-4-2-System umgestellt, das hat dann wesentlich besser geklappt. Trotzdem bleibt da fußballerisch viel Luft nach oben."