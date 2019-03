Einheit knackt die 40-Punkte-Marke

Felix Ney

Bernau Erleichterung herrschte nach dem Spiel der Fußball-Brandenburgliga gegen den BSC Preussen Blankenfelde-Mahlow bei Tabellenführer TSG Einheit Bernau. Endlich gelang im dritten Heimspiel in Serie der erste Dreier in diesem Jahr. Mit dem 4:0 gegen Aufsteiger Blankenfelde-Mahlow nach zuvor zwei sieglosen Partien auf eigenem Platz festigt die Einheit dank der Ausrutscher der Konkurrenten damit ihre Spitzenposition in der Liga.

Doch vorher gab es noch einiges zu tun für den Tabellenführer. So musste Einheit die Abwehr umbauen, da Julian Graf (Gelbsperre) fehlte. Deswegen spielte Luc-Stephane Nkok diesmal Innenverteidiger und Maximilian Walter einen sehr offensiven Part als linker Defensivmann. Doch der Tabellenletzte aus Blankenfelde/Mahlow (Teltow-Fläming) geriet auf dem Sportplatz am Wasserturm auch so rasch in Rückstand. Einheit-Routinier Jörn Wemmer bediente von der rechten Seite Maximilian Walter (7.), der sich zum 1:0 für Einheit nicht lange bitten ließ. In der Folge ließen die Bernauer jedoch etwas die Zügel schleifen und in ihrem Angriffsbemühen nach. Daher wurden einige vielversprechende Ansätze auf Bernauer Seite nicht zum Ausbau der Führung genutzt. Von daher herrschte bei Einheit beim Gang in die Kabine und dem Halbzeitstand von 1:0 – gerade nach den Punktverlusten zuletzt – nicht die allerbeste Stimmung.

Von den Gästen kam insgesamt fast nichts, erschreckend wie harmlos sich der Tabellenletzte präsentierte. Erst nach dem Wechsel erzeugte Einheit dann wieder deutlich mehr Druck nach vorn. Von Jörn Wemmer per Flanke bedient, war diesmal Volkan Altin (57.) im Strafraum zum 2:0 zur Stelle. Bei den Gästen aus dem südlichen Berliner Umland schwanden zunehmend die Hoffnungen auf etwas Zählbares. Die Hausherren setzten nun verstärkt energisch nach. Der nun gut aufgelegte Einheit-Regisseur Volkan Altin bediente auf der linken Seite den eingewechselten Sam-Rene Bartz, dessen flache Hereingabe drückte Ricky Ziegler (63.) vom Elfmeterpunkt etwas glücklich zum 3:0 über die Torlinie. Den Schlusspunkt einer sehr einseitigen Partie setzte erneut der starke Volkan Altin, der nach Ecke von Max Gerhard und Kopfballverlängerung vonMaximilian Walter am langen Pfosten im zweiten Versuch gegen Gästetorwart Tim Kuper erfolreich zum 4:0 nachsetzte (67.). Weitere Bernauer Möglichkeiten blieben ungenutzt, so als Tom Schneider (Kopfball, 49.), Ricky Ziegler (Kopfball, 56. und 90.), Maximilian Walter (57.) und Martin Lange (90.) im überlegen geführten zweiten Durchgang ein noch deutlich höheres Ergebnis für Einheit Bernau verpassten.

Daher zeigte sich TSG Einheit-Trainer Nico Thomaschewski hinterher zufrieden. "Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung. Das war gut fürs Selbstvertrauen, wir haben deutlich drei Punkte geholt und zu Null gespielt." Besonders freute sich Thomaschewski über das Erreichen der 40-Punkte-Marke: "Unser erstes Saisonziel haben wir nun erreicht, das war zwar heute verdient, aber wir sind jetzt nicht vollends zufrieden."

Enttäuscht räumte Preußen-Coach Mirko Schult ein: "In unserer Situation ist das zu wenig. Wenn wir gegen so einen Gegner nur hinterherrennen, fallen irgendwann die Tore. Vor dem 1:0 gab es ein Foulspiel, aber wir müssen das insgesamt besser verteidigen."