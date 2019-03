Jeder behält seinen Tabellenplatz

Edgar Nemschok

Bruchmühle (MOZ) Nur die MOL-Fußballer der SG Grün-Weiß Rehfelde konnten am 18. Spieltag der Landesklasse Ost einen vollen Erfolg vermelden. Gegen den MSV Zossen gewann Grün-Weiß mit 2:1.

Auch vom Rückstand durch Abdulah Musa Said ließ sich der Gastgeber nicht beeindrucken Das Tor fiel nach 18 Minuten. Den Ausgleich besorgte Grün-Weiß-Routinier Maximilian Wolchow in der 27. Minute per Elfmeter. Beim Stand von 1:1 wurden die Seiten gewechselt. Den Siegtreffer für Rehfelde schossen die Gäste selbst. "Das war für unseren Gegner sehr unglücklich", berichtet Helmut Fritz. Der Zossener Marco Kopp lenkte einen Freistoß von Wolchow ins eigene Tor. "Der Schuss von Wolchow war großartig und dem Abwehrspieler kann man sicherlich keinen Vorwurf machen", sagte Fritz weiter, der von seinem Gegner sehr beeindruckt war. "Die Mannschaft ist mit der aus der Hinrunde kaum zu vergleichen. Wir können sehr glücklich mit den drei Punkten sein."

Ganz anders ist die Situation bei der SG Bruchmühle. Das Spiel auf dem Sportplatz am Bruchmühler Waldring riss niemanden wirklich vom Hocker und hätte am Ende wohl auch keinen Sieger verdient gehabt. Den Treffer des Tages erzielte Benjamin Borchert sechs Minuten vor Schluss der Partie. "Ich bin total enttäuscht vom Spiel und von meiner Mannschaft. Ganz ehrlich, ich hatte heute fest mit einem Sieg gerechnet", sagte Bruchmühles Trainer Jörg Ulbrich nach der Partie, die 53 zahlende Zuschauer verfolgten. "Ich dachte, wir wären in unserer Entwicklung wesentlich weiter. Nun müssen wir uns wieder an den unteren Tabellenregionen orientieren." Die Niederlage hat noch keine Auswirkungen in der Tabelle, denn Bruchmühle bleibt Neunter. Rehfelde hat seinen Platz ebenfalls behalten und ist Vierter.

Und was machte der Tabellenführer FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf im Spitzenspiel beim FSV Luckenwalde II? Die Partie endete 0:0. "Na ja, ein echtes Spitzenspiel war es dann doch nicht. Es blieb sehr zerfahren mit leichten Vorteilen, vor allem in der zweiten Halbzeit, für uns", sagte Concordia-Vereins-Chef Christian Hiob. "Wir können mit der Punkteteilung aber ganz gut leben, denn am Zehn-Punkte-Abstand hat sich nichts geändert."