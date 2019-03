Dritte Niederlage gegen MSV Neuruppin

Roland Möller

Neuruppin (Kerstin Bechly) Nach den Niederlagen in der Hinrunde der Fußball-Brandenburgliga und in der 2. Runde des Landespokals hat der 1. FC Frankfurt erneut gegen den MSV Neuruppin verloren. Er kehrte vom Rückrundenpunktspiel mit einem 1:2 heim.

Nach zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt standen die MSV-Kicker gegen den spielstarken 1. FCF unter Druck. Heimtrainer Henry Bloch wollte gegen die seit 13 Spielen ungeschlagenen Frankfurter eine Reaktion sehen. Und die bekam er: "Wir waren viel aktiver, haben gradliniger gespielt, die Zweikämpfe angenommen. Ich glaube, wir sind in der Rückrunde angekommen", sagte er nach dem Spiel.

Die Partie begann ohne abtasten, schon in Minute eins hatte Neuruppin eine Chance. Frankfurt hielt dagegen und es entwickelte sich eine packende erste Halbzeit. Beide Teams störten sofort bei gegnerischem Ballbesitz, die Spieler hetzten sich gegenseitig über den Platz und gingen engagiert in die Zweikämpfe. Bei Ballbesitz hatte kein Spieler Zeit, lange zu überlegen, sofort war ein Gegenspieler ran. Pech für Frankfurt, Sebastian Ziajka fiel früh nach einer Knieverletzung aus. Nach sechs Minuten hatte wieder der MSV eine Chance. Auf der Gegenseite forderten die Gäste, als ein Torschuss abgeblockt wurde, vehement Handelfmeter, doch es ging weiter.

Für die Hausherren sorgte zunächst Winterzugang Oleksandr Stepanyshyn für eine etwas breitere Brust. Der 30-jährige Ukrainer, der bei Schachtar Donezk das Fußball-Abc erlernt hat, markierte nach 20 Minuten die Führung. Nach einem Steilpass von Kevin Blumenthal behauptete der Stürmer im Duell mit Tom Rasser die Kugel und spitzelte sie an FCF-Keeper Damian Schobert vorbei. Der Ball sprang vom Innenpfosten ins Netz.

Als die MSV-Abwehr dann einmal beim Zuspiel patzte, zögerte Artur Aniol zu lange. Mit Diagonalbällen wollte der Gast dann Lücken in die Heimabwehr reißen. Einmal gelang das Vorhaben perfekt: Einen Diagonalball von John Lukas Sauer schoss der freistehende Sandro Henning per Direktabnahme zum 1:1 ein. "Da hat ein Spieler geschlafen, ansonsten haben wir defensiv gut gespielt", so Bloch. Kurz danach forderten die Frankfurter wieder Elfmeter (42.), sie glaubten ein Foul von Jacob Krüger an John Lukas Sauer gesehen zu haben, doch auch hier ging es weiter.

Halbzeit zwei wurde nicht mehr so intensiv geführt. Doch es blieb spannend, da weiter offensiv gespielt wurde. Zum dritten Mal wollte Frankfurt (50.) einen Elfer, als Ruven Bertel bei einem Sololauf hart, aber fair gestoppt wurde. Als dann Vadim Logins per Kopf eine Flanke geschickt auf Florian Riehl weiterleitet, traf dieser zum 2:1. Frankfurt rannte nun an, aber der MSV stand defensiv sehr gut. Nur einmal musste Daniel Fraufarth bei einem Schuss von Paul Karaszewski (81.) ernsthaft eingreifen.

Der MSV hatte nun etwas Raum zum Kontern, es gab gute Ansätze, aber richtig brenzlig wurde es für die Gäste nicht. Auch die riskante Spielweise vom Frankfurter Keeper konnten die Gastgeber nicht bestrafen. Die Gäste rannten bis zum Schlusspfiff erfolglos an. Damit schlossen die MSV-Kicker punktemäßig zu den Frankfurtern auf. Bloch lobte vor allem Einsatz und Einstellung seiner Spieler: "Es war ein richtig gutes Spitzenspiel zweier spiel- und laufstarker Mannschaften", sagte er.

"Die Niederlage ärgert uns sehr. Es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Wir haben bis zur letzten Sekunde gekämpft. Aber die Niederlage nach 13 Siegen in Folge haut uns nicht um und wir konzentrieren uns jetzt auf das Derby gegen Seelow am Sonnabend", resümiert Frankfurts Co-Trainer Björn Keller.