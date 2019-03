Hochprozentiger Botschafter der Uckermark

Kerstin Unger

Schönermark (MOZ) In Schönermark wurde Sonnabend der Platz rund um den Gutshof knapp. Den ganzen Tag über strömten Besucher in die Preußische Whisky-Destillerie der Familie Bohn. Sie kamen nicht nur aus der Uckermark. Liebhaber dieses hochprozentigen, goldfarbenen Getränks schreckte selbst der weite Weg vom Stettiner Haff oder aus Thüringen nicht ab. Am 12. Dezember wird die Schönermarker Whisky-Destillerie bereits zehn Jahre alt, berichtete Roland Bohn bei seinen Führungen. Während er neu ankommenden Besuchern etwas über die Geschichte des kleinen Familienunternehmens mit Weltruf erzählte, erläuterte seine Frau Cornelia, die Inhaberin der Destillerie, den Weg des Whiskys vom Korn zum Brand, der seinen Preis hat, den Kenner aber gerne bezahlen, wenn sie ihn denn erhaschen. "Wir sind in der glücklichen Lage, immer ausverkauft zu sein, bevor das nächste Fass zur Verfügung steht", meint Roland Bohn. Der Whisky wird im Online-Shop und über ein Händler-Netz vertrieben. Solange der Absatz in Deutschland funktioniere, gäbe es auch keine Probleme mit Zöllen. Allerdings kennt man den Preußischen Whisky, der als Marke patentiert ist, auch in Schottland, China und in den USA. Besucher nehmen ihn mit. Auf dem Etikett steht rot "Uckermark". "Damit bleiben wir trotz des Namens Preußischer Whisky Botschafter der Uckermark", sagt Roland Bohn.

Dem Whisky-Liebhaber Andreas Buchholz aus Ahlbeck bei Eggesin hatte seine Frau zu Weihnachten eine Flasche davon geschenkt. "Zu meinem morgigen Geburtstag will ich ihn aufmachen. Heute teste ich ihn schon mal mit meinem Schwiegersohn. Deshalb sind wir hier", erzählte er. Und weil der edle Tropfen mehr als 50 Prozent hat, ist die Tochter als Kraftfahrerin mitgekommen. 40 bis 50 Sorten hat Andreas Buchholz sicherlich schon probiert, schätzt er und befindet: "Dieser hier ist genial."

Und während die einen Gäste die Destillerie nach Rundgang und Verkostung verlassen, kommen schon die nächsten – ein älteres Paar aus Berlin, das seit drei Jahren immer gern zum Tag der offenen Tür nach Schönermark fährt.