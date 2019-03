Versammlung der Mitglieder

Udo Plate

Falkenberg (MOZ) Zur turnusmäßigen Jahresmitgliederversammlung lädt am 5. April, um 19 Uhr, der Falkenberger Sportverein Theodor Fontane in den Gemeindesaal. Der Vorsitzende Hans-Elmar Franke und seine Vorstandsmitglieder haben eine umfangreiche Tagesordnung beschlossen. Zunächst gibt die Falkenberger Tanzsportgemeinschaft zur Auflockerung eine Kostprobe ihres Können, ehe Versammlungsleiter Willi Huwe die Veranstaltung eröffnet. Der Ablauf der Tagesordnung enthält insgesamt 13 Punkte, wobei die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft im Billardkegeln in den Fokus rücken könnte. (up)