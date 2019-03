Für aktiveres Wolfsmanagement

Ulf Grieger

Platkow (MOZ) Der Jagdverband des Altkreises Seelow hat sich zur Mitgliederversammlung am Sonnabend mit den Schwerpunktthemen Afrikanische Schweinepest (ASP) und Wolfsmanagement sowie der Verbandsarbeit beschäftigt. Max-Georg Frhr. von Korff rief die 254 Mitglieder dazu auf, sich stärker auch öffentlich für jagdliche Interessen einzusetzen. Am 24. August lädt der Verband aus Anlass seines 25-jährigen Bestehens nach Friedersdorf zur Hubertusmesse ein. Von Korff rief zur Unterstützung dieser Veranstaltung auf. Seelows Bürgermeister Jörg Schröder sagte spontan eine Spende von 500 Euro zu. Er bedankte sich für die Unterstützung des Verbandes bei Seelower Stadt- und Schützenfest. Und rief dazu auf, die Kinder- und Jugendarbeit zu verstärken. Insbesondere der von Roland Valentin betreute "Mobile Lernort Natur" trage sehr zum Naturverständnis bei.

Die Landtagsabgeordnete Kristy Augustin (CDU) nutzte die Gelegenheit, um Dirk-Henner Wellershoff, dem Präsidenten des Landesjagdverbandes auf seinen offenen Brief zu antworten, den er an alle Landtagsmitglieder gesandt hatte. Sie unterstütze die Forderungen nach einem aktiven Wolfsmanagement seit langem. Der Aufwand, der wegen der Wölfe betrieben werde, sei viel zu hoch.

Präsident Wellershoff selbst warnte in Platkow davor, dass die Wälder nur noch als Holzproduktionseinheiten gesehen werden und die Hegegemeinschaften zu Abschussgemeinschaften verkümmern sollen. Tendenzen dafür seien im Entwurf der neuen jagdlichen Durchführungsverordnung erkennbar, so der Präsident des Landesverbandes. Die Landtagswahlen am 1. September werden auch für die Jägerschaft von großer Bedeutung sein, so der Präsident. Er schätzte zudem ein, dass die Vorsorge vor der afrikanischen Schweinepest (ASP) bislang gut funktioniere und weiterhin Vorsicht geboten sei. Dies dürfe aber nicht zur Schwarzwildbekämpfung führen. Vom Lande wünsche er sich eine Stärkung der regionalen Wildfleisch-Vermarktung.

Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes, machte deutlich, dass der im Zuge der ASP-Vorsorge vom Kreis beschlossene Gebührenerlass bei der Trichinenschau bestehen bleiben müsse. Wendorff warnte zudem davor, dass stets die Landwirte für Umweltschäden verantwortlich gemacht werden.

Von Korff dankte allen aktiven Mitgliedern und den Partnern des Verbandes für die Zusammenarbeit. Mit dem Nachbarverband Märkisch-Oderland wachse die Kooperation. Er rief die Mitglieder dazu auf, die in Falkenhagen gegebenen Möglichkeiten der Schießausbildung besser zu nutzen.