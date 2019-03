Auch mit wenig Farbe Emotionen wecken

Margrit Meier

Hoppegarten (MOZ) "Emotionen – die Macht der Farben" unter diesem Titel steht eine Schau mit Bildern der Berlinerin Elena Lunkwitz, die bis zum 15. Juni die Wände des Hauses der Generationen in Hoppegartens Lindenallee 12 zieren.

Die 50-Jährige aus Berlin-Mahlsdorf ist staatlich geprüfte Visagistin und hat schon deshalb immer mit Farben, mit Emotionen, mit der Kreativität zu tun. Und so spielt sie mit ihren Talenten, Farben, Formaten und fängt so auf ganz unterschiedliche Art Emotionen ein.

Im Treppenaufgang etwa sind vor allem großformatige Acryl-Bilder zu sehen. Gesichtsausdrücke, sehr gekonnt eingefangen, wechseln sich da mit abstrakter Malerei ab. Intensiv schaut ein Mann ins Irgendwo. Augenblick hat die Künstlerin ihr Werk genannt. Das zweite Gesicht, farblich spannend in Gelb, Grün und Rot gehalten, ist ein Doppelgesicht. Je nachdem, ob man die Treppe hinauf- oder hinabsteigt, ist nur eines von beiden zu erkennen. Hellwach schaut ein anderer beim Bild mit dem Titel Zukunft am Betrachter vorbei. Zwischendrin erwähnte abstrakte Malerei. Etwa das Bild Märchenhaft. Da hat die Geschäftsführerin eines Seniorenheimes auch mit Sturkturpaste gearbeitet. Beide Formen abstrakt und gegenständlich, so waren sich die Gäste der Vernissage einig, haben durchaus ihren Reiz.

Aus ihrer Zeit als Visagistin, als Elena Lunkwitz in einem Fotostudio arbeitete, stammen die Ideen für die Bilder von Chloé, Elodie oder Remy – alles in lasziven Posen dargestellte Models, reduziert auf schwarz, weiß und rot. Diese Bilder hängen im sogenannten Bürgermeisterzimmer. Im Nachbarraum hingegen beschränkt sich Elena Lunkwitz auf schwarz und weiß und widmet sich dem Thema Flüchtlinge.

Gespannt ist die Berlinerin, die über sich selbst sagt, dass sie immer wieder etwas Neues ausprobiert und sich nie ganz festlegen möchte, auf die Reaktionen des Hoppegartener Publikums.

In Berlin, aber auch in Neuenhagen waren ihre Bilder schon zu sehen. Und wer mag, der kann sie auch kaufen. Eine Preisliste liegt im Haus der Generationen aus.