Frankfurt (Oder) (MOZ) Kaum ein Tag vergeht ohne neue Nachrichten über Wohnungsmangel und steigende Mieten in Berlin. Das Problem, das viele Menschen auch emotional sehr belastet, hat inzwischen längst den Speckgürtel und sogar märkische Städte in der sogenannten zweiten Reihe erreicht, also in gewisser Entfernung von Berlin. Wer umziehen muss und eine neue Mietwohnung sucht, erlebt immer häufiger einen Preis-Schock.

Die Landespolitik hat das Problem erkannt, und doch fehlen ihr zuverlässige Mittel und Wege, den lange Zeit sträflich vernachlässigten Bau von Sozialwohnungen anzukurbeln. Der Erfolg hängt vor allem von der Tatkraft privater und kommunaler Bau-Herren vor Ort ab.

Daran wird sich auch mit dem neuen Wohnraumförderungsgesetz nichts ändern. Es regiert vielmehr das Prinzip Hoffnung, dass nämlich die per Gesetz erhöhte Zahl der Berechtigten den Druck auf Kommunen und Unternehmen steigert. Und Anreize schafft, für diese nun größere Gruppe Wohnraum zu schaffen.