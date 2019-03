Gelebte Stärke

Kathrin Putzbach-Timm

Schwedt Offensichtlich entspricht das Konzept des Schwedter Frühstückstreffens für Frauen deren Wunsch nach einem entspannten Beisammensein mit Kaffee und Brötchen, umrahmt von Musik und Gesprächen sowie einem inspirierenden Referat. Zugleich bereichert es das Angebot Schwedter Veranstaltungen von Frauen für Frauen. Auch bei seiner neunten Auflage war der Saal im Vereinshaus Kosmonaut bis auf den letzten Platz gefüllt und die Karten waren innerhalb weniger Tage ausverkauft.

Am Samstagvormittag oblag Melitta Kraetke aus Frankfurt (Oder) der Vortragspart zum Thema "Persönliche Stärke ist kein Zufall". Die 52-jährige psychologische Beraterin mit einem typisch ostdeutschen Lebenslauf, den sie mit vielen der anwesenden Frauen teilt, weiß wovon sie spricht, wenn sie sich erinnert, dass das Fokussieren auf individuelle Stärken nicht zur gängigen Erziehung in der DDR gehörte. Doch auch in der heutigen Zeit vermitteln mannigfache Rollenbilder aus familiärer Prägung, Medien und Gesellschaft den Frauen zunehmend das Gefühl der Unzulänglichkeit und Überforderung.

Melitta Kraetke fand erst im Alter von 40 Jahren in der Arbeit als Coach ihre wirklichee Berufung. Auch deshalb plädiert sie heute deutlich dafür, das Kultivieren der persönlichen Stärken nicht dem Zufall zu überlassen und dabei sorgfältig zu unterscheiden, ob man etwas beherrscht, weil man es gelernt hat, weil man es muss, weil das Umfeld es erwartet oder ob man es mit echter Begeisterung und Leidenschaft tut. Echte persönliche Stärken sind durch den Aspekt der Motivation und Erfüllung gekennzeichnet.

Aus ihrer täglichen Praxis weiß Melitta Kraetke, dass selbst junge Mädchen oft nicht in der Lage sind, Eigenschaften, die sie auszeichnen, als solche zu erkennen und zu benennen. Aufmerksame Selbstreflektion, die Spiegelung der Fremdwahrnehmung durch vertraute Außenstehende und mutiges Ausprobieren sind die drei Komponenten, die helfen, den Begabungen auf den Grund zu gehen.

Große Heiterkeit, aber auch manch nachdenkliches Gesicht, waren beim spielerischen Intermezzo zu beobachten, mit dem Melitta Kraetke die vier Persönlichkeitstypen des DISG-Modells anschaulich machte und den Frauen eine Ahnung ihrer eigenen Haupttendenzen verdeutlichen wollte. Welche der Eigenschaften sich dabei als Stärke erweist, bleibt immer Teil der subjektiven Bewertung und der Rahmenbedingungen.

Als Paradebeispiel für gelebte Stärken lobte die erfahrene Referentin das Schwedter Format des Frühstückstreffens. Angefangen von der liebevollen Frühlingsdekoration, über das eingespielte Küchenteam, die technische Unterstützung durch das Stolperdrahttheater, die durchdachte Moderation, das einfallsreiche Rahmenprogramm, die temperamentvolle Musik der Drum PeoplePercussiongruppe der Musik- und Kunstschule, bis hin zu vielen unsichtbaren weiblichen (und männlichen) Helfern im Hintergrund, brachte jeder des Teams seine Talente ein.

Der Vormittag konnte nur einen Einblick und Abriss des komplexen Themas bieten, aber kein individuelles Coaching ersetzen. Dennoch fand sich eine der Teilnehmerinnen, die regelmäßig 15 Kilometer zum Frühstück der etwas anderen Art anreist, sehr angesprochen und wiedererkannt. Auch einige ihrer Freundinnen fand sie in den Beschreibungen wieder, denen sie gewünscht hätte, ebenfalls in den Genuss des humorvollen und erkenntnisreichen Vormittages, der sich in die Brandenburgische Frauenwoche einreihte, zu kommen.