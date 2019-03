Verhärtete Fronten am OSZ

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Lehrer am Oberstufenzentrum (OSZ), von einer angehenden Erzieherin auf den Weg gebracht, sorgt weiter für Aufregung. Inzwischen ist das Landesministerium für Bildung, Jugend und Sport involviert. Die Fronten sind verhärtet.

Sah es anfangs so aus, als würde Catharina Wels (22) aus Marienwerder, die Verfasserin des Briefes an das Staatliche Schulamt, für ihre gesamte Klasse handeln, hat sich inzwischen per Mail eine Mitschülerin zu Wort gemeldet, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, den gegen den gemeinsamen Klassenlehrer öffentlich erhobenen massiven Vorwürfen aber vehement widerspricht. Die Hexenjagd auf den betroffenen Lehrer sei nur angezettelt worden, "um von Unfähigkeiten und Problemen der treibenden Einzelpersonen abzulenken", heißt es in ihrem Schreiben. Deshalb sei sie der Ansicht, dass jeglicher Ansatz zur Konfliktlösung nichts bringen würde, weil viele aus der Klasse daran kein Interesse hätten.

Für Catharina Wels und ihre Freudinnen und Freude, die sich aus Unzufriedenheit über die ihrer Einschätzung nach ungenügende Reaktion des Schulamtes jüngst zu einer Krisensitzung in Marienwerder getroffen haben, sind die Anschuldigungen ihrer Mitschülerin "starker Tobak" und eine "bestellte Rechtfertigung". Sie wollen sich nicht mit der Ankündigung des Schulamtes begnügen, im Unterricht zu hospitieren, sobald die aktuelle Praktikumsphase beendet ist. "Wir fürchten, dass der Lehrer eine Show abzieht, solange er unter Beobachtung steht", sagt Julia Stiegemann (22) aus Eberswalde. Die angehenden Erzieherinnen und Erzieher bleiben bei ihrer Behauptung, der Lehrer habe eine Atmosphäre der Angst geschürt, intransparent Noten gegeben und Schwächen zur Schau gestellt.

"Zum Anfang des Schuljahres wurden wir gebeten, dem Lehrer unsere privaten Handynummern zu geben", sagt Patricia Dietze (21) aus Eberswalde. Krankheitsbedingte Ausfälle sollten ihm umgehend per WhatsApp gemeldet werden, ergänzt Christopher Mücke (19) aus Eberswalde, der zudem erklärt, der Lehrer habe den Schülerinnen und Schülern grundsätzlich untersagt, im Unterricht zur Toilette zu gehen. Ausnahmen seien nur bei Vorlage eines ärztlichen Attestes gestattet worden. Diesen Umstand hatte bereits Catharina Wels in ihrer Dienstaufsichtsbeschwerde als "Verstoß gegen das Menschenrecht" gegeißelt.

Im Staatlichen Schulamt reagiert der für berufliche Schulen zuständige Schulrat Frank Breuer ungehalten über die neuerliche Wortmeldung der angehenden Erzieherinnen und Erzieher. "Die Furcht, einen Show-Unterricht auf Zeit/vor Zeugen zu erleben, ist unbegründet. Ich verwehre mich gegen jedwede Vorverurteilung in diese Richtung – jede SchülerIn, aber auch jede LehrerIn und jede SchulleiterIn erhält in solch einem Fall die Chance der Bewährung", heißt es in seiner Stellungnahme, in der er ansonsten auf die Amtsleitung verweist. Die überlässt jedoch dem Ministerium die Antwort. Dessen Sprecher Ralph Kotsch betont, dass er sich nicht zum konkreten Einzelfall, sondern nur grundsätzlich äußert. Demnach sei die dienstliche Kommunikation von Lehrkräften untereinander bzw. mit Schülerinnen und Schülern oder deren Eltern per WhatsApp aus datenschuutzrechtlichen Gründen nicht zulässig. Und die Schülerinnen und Schülerinnen seien angehalten, für Toilettengänge die Pausen zu nutzen. "Ausnahmen sind mit der Lehrkraft zu klären. Es gibt keinen Anlass, hierfür verallgemeinernde Regelungen zu schaffen", urteilt Ralph Kotsch.