Silbermedaille für Eberswalde

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) "Lieber woanders" heißt ihr neuer Roman, den Marion Brasch am Sonnabend bei der 609. Ausgabe von Guten Morgen Eberswalde im vollbesetzten Saal des Paul-Wunderlich-Hauses vorgestellt hat. Das Werk ist so druckfrisch, dass die Schriftstellerin und Hörfunkjournalistin in Eberswalde erst die zweite Lesung aus ihm absolviert hat. "Das heißt, wir holen uns heute die Silbermedaille", führte Veranstalter Udo Muszynski in das vergnügliche und doch durchaus auch zum Nachdenken anregende Zuhör-Abenteuer ein. In dem Buch, das bei S. Fischer erschienen ist, wird die Geschichte von Toni und Alex erzählt, die sich noch nicht kennen, aber auf verhängnisvolle Weise miteinander verbunden sind. Sie leidet unter dem Verlust ihres kleinen Bruders, für dessen Tod sie sich verantwortlich fühlt, Und er führt ein Doppelleben und trägt an einer Schuld, über die er nie gesprochen hat. 24 Stunden lang bewegen sie sich aufeinander zu, bis sich ihre Wege trotz skurriler Begegnungen und komischer Zufälle schließlich kreuzen ...

Für Marion Brasch, die 1961 in Ostberlin zur Welt gekommen ist und den Beruf einer Schriftsetzerin gelernt hat, war es bereits das zweite Gastspiel bei Guten Morgen Eberswalde. 2016 hatte sie dort aus ihrem Werk "Die irrtümlichen Abenteuer des Herrn Godot" gelesen.

Die Veranstaltungsreihe bleibt abwechslungsreich, spannend und für das Publikum kostenlos. Wobei Spenden immer willkommen sind. Am 16. März ist zur üblichen Zeit ab 10.30 Uhr das Theater Kokon mit dem frei nach Janosch gestalteten Stück "Guten Tag, kleines Schweinchen" zu erleben. Am 23. März ist Guten Morgen Eberswalde Ausrichter des ersten Blocks im Wettbewerb der Zupfensembles beim Landesfinale von Jugend musiziert. Am 30. März gehört die Bühne den Kulturakteuren der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, die für ihren Auftritt Quiz, Chor und Sketch angekündigt haben. "Und für den 6. April freuen wir uns schon auf das Konzert des Trios um den Jazz-Pianisten Johannes Bigge", schaut Udo Muszynski voraus.

Die Lesung aus "Lieber woanders" ist prima angekommen.

"Lieber woanders", Marion Brasch, Verlag S. Fischer, ISBN 978-3-10-397413-3