Kampf um bezahlbare Wohnungen in der Mark

Potsdam (MOZ) Der soziale Wohnungsbau steckt in Brandenburg seit Jahren in der Krise. Im Landtag gab es nun von Experten viel Lob für eine neue rot-rote Gesetzesinitiative. Ob sie für deutlich mehr neue Quartiere sorgen wird, ist allerdings fraglich.

Im Jahre 2004 gab es 113 000 Sozialwohnungen, jetzt sind es laut Bauministerium noch 28 000. Die Zahl dürfte weiter sinken, weil die Mietpreisbindung nach einer gewissen Zeit ausläuft. Und weil kaum neue Sozialwohnungen gebaut werden – seit 2015 nur 1342 im ganzen Land. Der Topf mit den Fördermitteln wird nicht ausgeschöpft.

Die Landesregierung hat erkannt, dass Mangel an bezahlbarem Wohnraum sozialer Sprengstoff ist. Vor einem halben Jahr hat sie die Fördersätze für den Sozialwohnungsbau erhöht und das Programm auf das ganze Land ausgeweitet. Außerdem machte sie es einigen kommunalen Wohnungsbaufirmen finanziell schmackhaft, Quartiere nicht aus der Mietpreisbindung zu nehmen. In Brandenburg/Havel etwa werden so in den kommenden Jahren insgesamt 600 Sozialwohnungen gesichert.

Das Problem ist: Selber bauen kann das Land nicht. Brandenburg hat keine Landesgesellschaft für Wohnungsbau. Der einzige Weg ist, einer heterogenen Gruppe aus Unternehmen das Bauen und Sanieren zu erleichtern – kleine und große Investoren sind das, öffentliche und private.

Helfen soll das Wohnraumförderungsgesetz, dessen Entwurf bei einer Experten-Anhörung im Bauausschuss des Landtags auf Zustimmung traf. Die Zahl der Anspruchsberechtigten für eine Sozialwohnung wird drastisch erweitert. Nicht mehr wie bisher jeder dritte Haushalt kann einen Wohnberechtigungsschein bekommen, sondern jeder zweite Haushalt.

Also auch Leute, die nicht schlecht verdienen, aber sich Mieten von zehn Euro pro Quadratmeter nicht leisten können. Die Einkommensgrenzen für einen WBS steigen bei einem Ein-Personen-Haushalt von 12 000 auf 15 600 Euro pro Jahr, bei Zwei-Personen-Haushalten von 18 000 auf 22 000 Euro. Für jedes Kind gibt es einen Zuschlag von 2000 Euro. Auch gemeinschaftliche Wohnformen werden gefördert, etwa Senioren-WGs.

"Wir brauchen dieses Gesetz", sagte Rainer Radloff vom Deutschen Mieterbund in der Anhörung. Besonders gefalle ihm der Fokus auf neuartige Wohnformen wie jene WGs. Bedauerlich sei hingegen, dass die Dauer der Mietpreisbindung für Sozialwohnungen im Gesetz nicht festgeschrieben sei. Holger Zschoge vom Potsdamer Netzwerk "Stadt für alle" forderte eine 35-jährige Preisbindung. "Noch besser wäre unbefristet." Er lobte die "wesentlichen Verbesserungen" durch das Gesetz, äußerte jedoch Zweifel, "ob sie auch wirken". Für private Investoren rechne sich sozialer Wohnungsbau nicht. Er wünsche sich, dass das Land gemeinwohlorientierte Bau-Initiativen fördert. "Auch kleine Akteure brauchen eine Chance auf dem hart umkämpften Immobilienmarkt."

Der bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Michael Jungclaus gab ebenfalls zu bedenken, "dass die Erhöhung der Zahl der Berechtigten den Wohnungsmarkt nicht entlastet". Er regte die Gründung einer Landesgesellschaft für Wohnungsbau an. Viele kommunale Unternehmen seien personell und finanziell derart ausgezehrt, dass ihnen die Kraft für neue Projekte fehle.

Auf die Frage von Jutta Lieske (SPD), ob das Gesetz helfe, mehr Sozialwohnungen zu schaffen, antworteten die Experten ausweichend. "Die Musik spielt in den Förderrichtlinien", sagte Susanne Klabe vom Bundesverband der privaten Immobilienwirtschaft (BFW). Diese Regularien und die Bedingungen an einem Standort würden über das Investment entscheiden. Wie andere Experten sprach sie sich dafür aus, auch den Bau von Einraumwohnungen zu fördern. Diese seien bislang ausgeklammert. Aber die Nachfrage sei groß und für Investoren ließen sich kleine Wohnungen gut in komplexe Vorhaben einplanen.

Der Hennigsdorfer Bürgermeister Thomas Günther wünschte sich ebenfalls mehr Flexibilität bei der Bau-Förderung. Das würde Anreize schaffen, ist er überzeugt. Problematisch seien die galoppierenden Baukosten, ergänzte er. Sie würden die Planung von Wohnungen erschweren, deren Miete gedeckelt ist.