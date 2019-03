Mit Karte und Funkgerät durch das Dorf

Kerstin Unger

Kerkow (MOZ) Kleine Feuerwehrleute mit Leuchtstreifen-Westen waren am Freitagabend in Kerkow unterwegs. Ihre Mission: praktische Übungen an sechs verschiedenen Station absolvieren. Die aktiven Mitglieder der Kerkower Ortswehr hatten für sie erstmals eine Schnitzeljagd organisiert, bei der sie das bisher Erlernte in der Praxis ausprobieren konnten.

Die Betreuer Dominik Stimm und Michael Kurpart waren auf die Idee gekommen, die von anderen Kameraden und Eltern großartig unterstützt wurde. Gegen 17 Uhr sollte es am Freitag losgehen. Doch just im diesem Moment rief die Sirene zum richtigen Einsatz. Die Kinder wussten, was zu tun war. Sie begaben sich ins Obergeschoss, um den Feuerwehrmännern den Weg zur Garderobe und zum Fahrzeug frei zu halten. Deren Weg führte mit Blaulicht und Martinshorn nach Welsow, wo Bäume auf die Straße zu fallen drohten.

Nach ihrer Rückkehr begann das Abenteuer für die 15 Fünf- bis Achtjährigen und ihre Begleiter. Nach der Begrüßung durch den Stadtjugendfeuerwehrwart Tino Seidel wies der stellvertretende Jugendwart der Kerkower Ortswehr, Thomas Knie, die beiden Gruppen in ihre Aufgaben ein. Die erste Station, das Schlauchkegeln. Dann ging es zu Lukas Finke ins Gerätehaus, wo Fragen zur Feuerwehr zu beantworten waren. An seinem Grundstück wartete dann Stefan Erhardt mit einem Balken, in den Nägel eingeschlagen werden mussten. Hier zeigten auch die Mädchen viel Geschick. Danach kamen Kübelspritzen zum Einsatz. Fast am Ortsende in Richtung Mürow musste dann ein Mann aus wasserführenden Armaturen, die von den Kindern zu benennen waren, zusammengebaut werden. Zum Schluss waren Knoten und Stiche gefragt.

Unterwegs waren Umschläge mit Fragen versteckt. Das Lösungswort wurde per Funk durchgegeben, um auch diese Form der Kommunikation zu üben.

Die meisten Aufgaben wurden mit Bravour erledigt. "Wir sind stolz auf alle. Das ist eine Supertruppe. Sie wissen schon sehr viel", lobte Dominik Stimm. Zur Belohnung gab es für alle Kinder eine Urkunde. Zum Abschluss saßen alle bei Bratwurst und Buletten zusammen an der wärmenden Feuerschale und fachsimpelten, was man im nächsten Jahr noch besser machen kann. Die Premiere hat dem Nachwuchs sichtlich gefallen.