Melancholie mit Pfiffigkeit

Klaus Kleinmann

Basdorf Dem Meister hätte der Abend sicher gefallen. Auch er war kein Vertreter des Belcanto. Georges Brassens, der einst als Zwangsarbeiter in Basdorf schwer arbeiten musste, improvisierte gern. Wie im Duett mit Charles Aznavour, als beide mit dem Text rangen, aber jede Menge Spaß hatten. Spaß hatten ebenfalls die Besucher des ersten Festival-Teils am Sonnabend des Chanson-Festivals Brassens, organisiert vom Verein "Freunde der Freunde von Georges". Zum 16. Mal wurde es für den französischen Chansonnier Georges Brassens.

Die Qualität der Darbietungen zeigte durchaus Profil. Bei Gesang, Textbeherrschung und Französischkenntnissen gab es Zacken nach oben und unten, aber die Atmosphäre des Abends war geprägt von Freude, Solidarität und Herzlichkeit.

Den Beginn des musikalischen Reigens machte Ortsvorsteher Peter Liebehenschel mit Chansons. Dabei stand der gute Wille im Vordergrund. Isabel Neuenfeldt machte das Zuhören zum Genuss, denn man lauschte ihrem riesigen Akkordeon, ihrer angenehm klaren Stimme und ihrer einfühlsamen Darbietung voller Spannung. Eine fulminante Interpretation von Jacques Brels "Amsterdam" stach besonders hervor.

Lutz Keller schloss sich mit kraftvoll vorgetragenen und auf der Gitarre begleiteten Liedern von Kurt Tucholsky und George Brassens an. Danach trat der 2015 aus Syrien geflohene Walid Habasch auf. Er überzeugte besonders, wenn er in seiner Muttersprache sang. Deutsch und vor allem Französisch sind bei ihm noch nicht ganz bühnenreif, aber seine Musikalität und die sehr professionelle Begleitung am Piano durch Itay Rosenbaum machten das wett.

Ein Syrer und ein Israeli musizieren gemeinsam in Deutschland, das Piano stand früher im Casino der Zwangsarbeitersiedlung aus der NS-Zeit. Georges Brassens hat selbst darauf gespielt. Die Symbolik des Moments stand stellvertretend für den Geist des ganzen Abends.

Die Mojitos erfreuten durch schwungvolle Lieder. Man hätte den beiden trotz kleiner Unsicherheiten gerne noch länger gelauscht und zugesehen. Corinne Douarre, stellvertretende Vorsitzende des Brassens-Vereins, sang anschließend Brassens-Lieder, die in Basdorf entstanden waren und später kaum noch zur Aufführung kamen. Ihre Recherche-Arbeit zum frühen Werk von Brassens setzt in der Rezeption des großen Chansonniers gewiss eigene Akzente. Bérangère Palix gab eine ganze Reihe pfiffiger Eigenkompositionen mit sprühendem Temperament und schauspielerischem Charme teils auf Deutsch und Französisch zum Besten. Das war ein krönender Abschluss, zu dem Gitarrist Stefan Bienwald einen Großteil beitrug. (kk)