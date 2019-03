Lust und Frust mit nackten Tatsachen

Zur Sache, Schätzchen: Bei der "Ladies Night" in der Stadthalle betört einer der Stripper eine Besucherin, die er sich für seine Show extra auf die Bühne geholt hat. Dass das wilde Treiben weiter entfernt im Saal kaum noch zu sehen ist, gehört später zu den Hauptkritikpunkten an der Veranstaltung. © Foto: Thomas Burckhardt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Den nackten Tatsachen ist in Eberswalde in der Nacht zum Sonnabend gleich doppelt gehuldigt worden. Im Movie Magic war Lilo Wanders mit "Sex ist ihr Hobby" zu erleben. Und in der Stadthalle im Familiengarten haben sich bei der "Ladies Night" die Berlin Dream Boys ausgezogen.

Die Erwartungen sind groß vor dem mit verheißungsvollen Plakaten überall im Stadtbild angepriesenen Auftritt der Stripper, dem nur weibliches Publikum zuschauen darf. "Ich hoffe, dass es bei mir so richtig knistert", sagt eine Mitvierzigerin aus Eberswalde, die ihren Namen nicht nennen mag und sich auf die Show der muskelbepackten Kerle freut, die das ganze Gegenteil des Typs seien, der bei ihr Zuhause auf dem Sofa sitze.

"Ich hätte nichts dagegen, wenn mich die Stripper umhauen und sprachlos machen", verrät Angie Splittgerber aus Eberswalde. Und Vivian und Stefanie Kinder aus Bad Freienwalde und aus Wriezen wünschen sich nicht mehr und nicht weniger als "gute Unterhaltung".

Doch zunächst ist in der Stadthalle Disko angesagt. Bier und Sekt fließen reichlich. Die einzigen Männer, die zu sehen sind, sehen aus wie Schränke und gehören zum Sicherheitsdienst. Erst mehr als drei Stunden nach dem Start der Show lassen sich auf der Bühne endlich die Stripper blicken. Der Saal kreischt. Die Jungs mit den fettlosen und haarfreien Oberkörpern samt Waschbrettbäuchen bewegen sich aufreizend zum Rhythmus der Musik. Und holen sich ein Mädel nach dem anderen nach oben, um diese zum Anfassen und Mittanzen zu animieren. Indes flaut die Begeisterung der Damenwelt nach und nach merklich ab. Das kann daran liegen, dass weiter hinten kaum noch zu erkennen ist, was vorn passiert. "Die Bühne hätte höher oder in der Mitte stehen müssen", urteilt eine der vielleicht 400 Zuschauerinnen, die anonym bleiben möchte, fast zum Ende enttäuscht.

Und Nicole Foy aus Finowfurt fasst auf Facebook zusammen, was wohl viele Teilnehmerinnen der "Ladies Night" denken. "Schlechte Veranstaltung. Mit einem guten Essen wären wir besser dran gewesen", schreibt sie

Im Movie Magic hingegen trifft Ernst-Johann Reinhardt, bekannter in der Rolle seines Lebens als Lilo Wanders, von der ersten Minute an pointensicher ins Schwarze. "Ich habe Lilo Wanders zwar schon in Hamburg getroffen, wo sie eine Reisegruppe über die Reperbahn führte", verrät Jens-Olaf Melzow aus Eberswalde. Aber dies sei sein erster Besuch einer Show von ihr.

Der Schauspieler und Travestiekünstler braucht im mit nicht ganz 300 Besucherinnen und Besuchern nahezu ausverkauften Saal 1 des Kinos nicht viel, um Lachsalven zu produzieren und eine Wohlfühl-Stimmung zu verbreiten. Die Bühne besteht aus einem Ledersessel, in dem Lilo Wanders kaum sitzt, und einem Tisch, auf dem Vibratoren unterschiedlicher Größe zu entdecken sind. Doch das Programm lebt vor allem von der Phantasie, die durchs Wort ausgelöst wird. "Enthaltsamkeit ist genauso wenig eine Tugend wie Unterernährung", erfährt das Publikum von dem Star, der bis 2004 mehr als zehn Jahre lang die TV-Sendung "Wa(h)re Liebe" moderiert hat. "Keuschheit ist von allen Perversionen wohl die langweiligste", lautet ein weiterer Spruch.

Am 20. März ist Lilo Wanders wieder in der Region. Dann führt sie im Kleist-Theater in Frankfurt (Oder) durch den MOZ-Talk. Und dies charmant und seriös.