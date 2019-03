Vielfältige Welt der Keramiken bestaunt

Gabriele Zaspel

Marwitz/Klein-Ziethen Keramiken, sei es als Gebrauchsgeschirr oder als Zierkeramik, üben auf viele eine große Faszination aus. Wie aus einem Klumpen Erde und Wasser ein zierlicher Teller oder eine Vase entstehen, erstaunt. Zu sehen war das zum Tag der offenen Töpferei am Wochenende.

Das Handwerk ist uralt und weltweit verbreitet. Viele historische Funde von Scherben und Keramikgefäßen – auch im deutschen Raum – zeugen von der Kunstfertigkeit früherer Generationen. Auch heute lieben viele die Gefäße, deren Fertigung immer noch viel handwerkliches Geschick und Geduld erfordern. Dabei haben sich die Arbeitsprozesse im Laufe der vielen Jahrhunderte bis heute nur wenig verändert. Um Interessierten Einblicke in die handwerklichen Arbeitsabläufe und Verfahren bei der Herstellung von Keramiken und damit einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen, gibt es seit 14 Jahren den bundesweiten Tag der offenen Töpferei.

Ihre Türen öffneten die renommierten Keramikwerkstätten von Hedwig Bollhagen in Marwitz. In Führungen durch das Produktionsgebäude konnte sich jeder ein Bild über den vielfältigen und komplexen Fertigungsprozess verschaffen – angefangen beim Anrühren der Schlickermasse bis zum Endprodukt. Gründerin Hedwig Bollhagen hatte 1934 nach einer umfangreichen Ausbildung in Keramikgestaltung und Malerei mit viel Engagement und Mut zu Neuem die Keramikfertigung in Marwitz übernommen. Ihr Stil war unter anderem maßgeblich geprägt durch die Bauhausmeister Theodor Bogler und Werner Burri – und sie verstand es, auf dieser Grundlage ihre ganz eigene Formen- und Gestaltungssprache zu entwickeln. Die von ihr erstellten über 700 Formen und Dekore gelten als Richtschnur und sind unveränderbarer Bestandteil der Traditionsmarke HB.

Geschäftsführer Steffen Blochel gab Einblicke in die heutigen Arbeitsprozesse der Werkstätten. 20 Mitarbeiter, zum größten Teil mehr als 30 Jahre mit den Arbeitsschritten bei HB vertraut, sorgen für eine traditionelle Gestaltung der Vasen, Teller, Becher und vielen anderen Keramiken nach den Vorgaben von Hedwig Bollhagen. In den Verkaufsräumen konnte man sich darüber umfänglich informieren.

Steffen Blochel erläuterte, dass das Interesse an HB-Keramik nach wie vor groß sei, dies zeige auch der Erfolg des seit einem Jahr eingerichteten Onlineshops. "Alles, was in den HB-Werkstätten gefertigt wird, angefangen von der Fertigung von Mustern und Gußformen bis hin zu den aufwändigen Malereien und Farbgestaltungen, entsteht in Handarbeit nach den traditionellen Mustern. Die Marke HB lebt von ihrer Tradition, und ihr Bekanntheitsgrad reicht inzwischen weit über Deutschland bis in die Schweiz, Frankreich und Großbritannien hinaus", so Steffen Blochel.

Es werde angestrebt, die Werkstätten als gelebtes Museum in der Region weiter zu etablieren. Seit kurzem gebe es zudem Busreisen mit Führungen bei HB. So findet am 26. Juni eine Busreise unter den Thema "Fontane trifft Bollhagen" statt. Nähere Informationen hierzu kann man bei der Tourismusinformation Oranienburg erhalten. Schon eher, am 24. März, wird im Rahmen "100 Jahre Bauhaus und HB" eine Sonderausstellung in den Räumen der HB-Werkstätten eröffnet.

Ein Gegenstück zu dieser Traditionswerkstatt ist eine kleine aber durchaus feine Keramikwerkstatt in Klein Ziethen. Im Ortsteil von Oberkrämer gestaltet Petra Manthei seit 2010 vorwiegend Unikate und Naturvariationen als Zierkeramik. Bunte Hähne, Frösche, Katzen, lustige Wichtel, große und kleine Fische, Enten, Gartenkugeln und vieles mehr stehen bunt durcheinander in dem kleinen Verkaufsraum. Die Arbeiten vermitteln eine fröhliche Atmosphäre.

Von Beruf Chemikerin hat sich Petra Manthei schon viele Jahre in der Töpfergruppe im Ofenmuseum Velten mit Ton und seinen verschiedenen Bearbeitungsmöglichkeiten und Techniken vertraut gemacht. Nach Eintritt in den Vorruhestand hat sie dann ihr Hobby intensiviert und sich auf die Aufbaukeramik spezialisiert. Den Ton und die Farben bezieht sie von einem Keramikladen aus Berlin. Sie formt und brennt lustige Tiere, Menschen und Gegenstände, die vorwiegend Freude machen sollen. Sie nimmt aber auch Aufträge an und gestaltet nach Vorstellungen ihrer Kunden.

Auf Töpfer-Märkten und Keramikmessen ist Petra Manthei mit ihrer bunten Menagerie zu finden, man kann aber auch direkt mit seinen Ideen und Vorstellungen zu ihr kommen. Reinhard Scholtz und seine Frau aus Gransee, die den kleinen Laden besuchten, waren solche Kunden. Sie wollten vor einigen Jahren eine spezielle Keramik für ihr Haus anfertigen lassen und hatten bereits mehrere Töpfer daraufhin angesprochen. Keiner fühlte sich dazu in der Lage, nur Petra Manthei sagte: "Gut, ich mache das." Das Ehepaar Scholtz war mit dem Ergebnis sehr zufrieden und seitdem zählen sie zu den Stammkunden von Petra Manthei.