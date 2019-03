Kröten wandern jetzt sicherer

Wolfgang Gumprich

Schönermark Rechtzeitig zu Beginn der Krötenwanderung hatte die Grüne Liga für Sonnabend zum Bau mobiler Krötenschutzzäune aufgerufen. An der Landesstraße zwischen Schönermark und Keller machten sich die Umweltschützer ans Werk.

Rund 30 000 Kröten hat die Grüne Hilfe Oberhavel alleine seit dem Jahr 2010 bei ihrer Wanderung zum Jordansee und zurück eingesammelt und ihnen somit das Leben gerettet. Eine DIN-A4-Seite Statistik zog der Vorsitzende Norbert Wilke am Sonnabend aus seiner Jacke, um zu belegen, welche wichtige oft belachte naturschützende Arbeit sein Verein leistet. Auf der Liste stehen unter anderem die Erdkröte, die Knoblauchkröte oder die Rotbauchunke.

Am Sonnabend zogen die freiwilligen Helfer bei heftigem Sturm erneut einen rund vierhundert Meter langen Plastikzaun entlang der Straße; er soll die Amphibien davon abhalten, über die Straße und damit in ihr Verderben zu laufen. Denn, so erklärt Uwe Mietrasch, dort auf dem Bitumen lauere die größte Gefahr: "Die Kröten kommen aus der Winterstarre und hüpfen auf die Straße; dort ist es immer wärmer als in der Umgebung, die Tiere genießen es, und schon ist es passiert". Am Zaun werden sie dann zwei Mal täglich eingesammelt und in Eimern auf die andere Straßenseite gebracht, von der aus sie dann zum Jordansee streben, um dort zu laichen. "Mit dem Einsammeln müssen wir uns beeilen, denn Krähen und Waschbären sind die Nutznießer des Zauns", sagt Mietrasch.

Der Krötenschutz gehöre eigentlich zu den Pflichtaufgaben des Landes Brandenburg, erläutert Wilke die Motivation der grünen Liga Oberhavel. "Wir unterstützen es unentgeltlich bei dieser Aufgabe". Zuspruch erhalten sie von den Landwirten, die ihre Flächen für den Zaun zur Verfügung stellen sowie von einem Metzger aus Gransee, der seit einigen Jahren ein Mittagessen für die Grüne Liga liefert. Schon in den vergangenen 18 Jahren errichtete die Liga an dieser Stelle Krötenzäune.

Nach drei Störungsjahren in Folge, mit anhaltender Frühjahrstrockenheit und Nachttemperaturen durchweg im Minusbereich, hoffen die Umweltschützer diesmal auf ein "normales" und mildes Frühjahr. Amphibien benötigen für ihre Wanderung zu den Laichgewässern milde feuchte Nächte. Kälte und Trockenheit verzögern die Wanderung oder machen sie unmöglich. So wanderten in den vergangenen beiden Jahren fast nur noch geschlechtsreife Tiere.

Für die tägliche Betreuung der Krötenzäune sind indes immer Helfer sehr willkommen. Gerade an den Arbeitstagen bestehe ein großer Bedarf an Helfern, die auch anpacken könnten.

Wer bei der Betreuung der neu errichteten Anlage mithelfen möchte, kann sich auch nach dem Bau der Zäune noch melden, etwa via E-Mail an norbert.wilke@grueneliga.de.