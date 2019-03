Mit zwei Hasen durchs Jahr

Stephanie Lubasch

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was für ein Hut, den Puppenspielerin Irene Winter da trägt! Groß, gelb, mit einer weit ausladenden Krempe. Wie eine Blumenwiese sieht er aus. Und oben rechts: Wächst da etwa ein Bäumchen? Tatsächlich! Nicht ohne Grund: Nur wenig später wird aus dem Hut ein Hügel werden, auf dem der kleine Hase den Igel, einen neuen Freund, kennenlernt.

Mit "Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab" hat das Frankfurter Theater des Lachens am Sonntagvormittag einen echten Bestseller auf die Bühne gebracht. Mehr als 30 Millionen Mal hat sich das Kinderbuch des irischen Schriftstellers Sam McBratney bislang verkauft, in 53 Sprachen kann man es lesen. Für das Theater des Lachens hat es Regisseurin Eva Schmidtchen nun in schöne, fantasievolle Bilder übersetzt, die das Publikum ab drei Jahren zu keiner Zeit überfordern.

Die Inszenierung rankt sich um die vier Jahreszeiten herum – vom Frühling, in dem die Blumen sprießen und das Gras wächst, bis zum klirrend kalten Winter. Jede Zeit ist liebevoll ausgestattet (Eva und Paul Schmidtchen): Ein rosafarbener Schirm wird zum Holunderbusch, ein blauer Schal lässt Wind und Regen entstehen, eine weiße Plüschdecke eine Schneelandschaft. Die als Drehscheibe angelegte kleine Bühne, die auf einer Art umfunktioniertem Teewagen montiert ist, bietet dazu viele Spielmöglichkeiten – selbst ein kleinen Wettlauf zwischen Hase und Igel lässt sich einschieben.

Ein echtes Abenteuer, nach dem wieder viel Zeit zum Kuscheln für den großen und den kleinen Hasen bleibt. Musikalisch untermalt von Vivaldis "Vier Jahreszeiten" in einer Marimba-Version, geht es so durchs Jahr, mit vielen hübschen Details wie schmatzenden Raupen, schnell wachsenden Gräsern und einem aus dem Ei schlüpfenden Vögelchen, die Irene Winter mit viel Hingabe zum Bühnenleben erweckt.

Vom Publikum gibt es dafür nach einer knappen Stunde donnernden Applaus.

Vorstellungen: 12./13./19.3., 9.30 Uhr, 17.3., 10 Uhr, Theater des Lachens, Ziegelstr. 31, Frankfurt (Oder), Kartentel. 0335 6801695