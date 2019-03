Trockenheit sorgte für mehr Löscheinsätze

Ausgezeichnet, befördert und geehrt: Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert (2.v.r) und Amtsbrandmeister Andreas Zwick (l) nahmen die Beförderungen und Auszeichnungen am Sonnabend in der Oderbruchhalle Golzow vor. © Foto: Matthias Lubisch

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Zum 15. Feuerwehrball des Amtes Golzow haben die Amts- und die Wehrführung den Mitgliedern der Ortswehren für ihre Einsatzbereitschaft gedankt. In festlichem Rahmen wurden Einsätzkräfte und Veteranen geehrt und befördert.

Bilderstrecke 15. Amtsfeuerwehrball in Golzow Bilderstrecke öffnen

Insgesamt gab es im vorigen Jahr 28 Löscheinsätze und 26 Fälle von technischer Hilfeleistung. Hinzu kamen sechs Fälle von Fehlalarm bzw. abgebrochene Einsätze, informierte Amtsbrandmeister Andreas Zwick am Samstag in der Golzower Oderbruchhalle. Die lange Trockenheit hatte dazu geführt, dass die Brandschützer im Gegensatz zu den Vorjahren ungewöhnlich oft zu Löschen gerufen wurden. Zum Vergleich: 2017 waren es nur 14 Löscheinsätze. dafür mussten sie aber nicht so oft Sturmschäden beseitigen helfen wie 2017. Die Zahl sank von 47 auf sechs. Unvergesslich ist den Brandschützern der Einsatzin Genschmar, als eine große Fahrzeugsammlung dicht an Wohngebäuden abgebrannt war, und der Flächenbrand auf der Küstrin-Kietzer Oderinsel.

Ein großes Problem bleibe die Tageseinsatzbereitschaft , erklärte Andreas Zwick. Eine Patentlösung dafür gebe es bislang nicht. Die Mitglieder hätten sich gut an den Qualifizierungsmaßnahmen beteiligt und so auch die gegenseitige Ersetzbarkeit verbessert. Der Amtsbrandmeister würdigte die Arbeit der Jugendfeuerwehr die im vorigen Jahr bei den Bereichs- Kreis- und Landesmeisterschaften gute Ergebnisse erreicht hatte, sowie die Erfolge der erwachsenen Feuerwehrsportler.

Als größte Investitionsmaßnahmen zählte Zwick den Bau des Genschmarer Gerätehauses für 296 000 Euro, den Erwerb vom 261 Helmen für 30 500 Euro, das neue Kommandoauto für 35 000 Euro, auf. Die Ortswehr Golzow hat für rund 20 000 Euro ein neues Rettungsgerät bekommen und noch in diesem Jahr, wahrscheinlich im zweiten Quartal, soll die Küstrin-Kietzer Feuerwehr ihr neues, 90 000 Euro teures Löschauto bekommen.

Amtsdirektor Lothar Ebert, dem Verwaltungschef untersteht der Brandschutz im Amt, dankte wie Andreas Zwick allen Einsatzkräften und der Wehrführung für ihre ehrenamtliche Bereitschaft und ihren Fleiß bei Ausbildung und Dienst. Auch den Angehörigen, inbesondere den Partnern der Frauen und Männer in Blau, zollte er großen Respekt für ihr Verständnis. Ebert erinnerte an die Einbrüche in die Gerätehäuser Alt Tucheband und Bleyen. Und sagte zu, dass die Bleyener Wehr bald das versprochene Einsatzfahrzeug bekommt. "Die Finanzierung dafür steht", so Ebert. Nach Hinweisen der Polizei habe man die Gerätehäuser sicherer gemacht. Herzliche Dankesworte gab es auch vom Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Märkisch-Oderland, Klaus-Peter Püschel. Er überreichte das Bundesleistungsabzeichen in Bronze an Michael Grunzke vom Feuerwehrsportteam MOL. Bleyen-Genschmars Bürgermeister Dirk Hundermark überreichte Bleyens Ortswehrführer Karsten Hildebrandt zum Dank für sein über 20jähriges Engagement in der Feuerwehr einen Präsentkorb geehrt. Dann wurde das von der Firma Berger erstellte Buffet eröffnet.