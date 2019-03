Drei Pokale, 80 Medaillen

Früh übt sich: In der Umbaupause versuchte sich Jonas aus Bad Freienwalde in der Disziplin Schubkarrenrennen. © Foto: Nadja Voigt

Wir sind ein Team: Nur gemeinsam können die Kinder bei der Abschlussstaffel der Hallen-Kita-Olympiade des KSB MOL in der Kurstadthalle Bad Freienwalde Punkte holen. Zehn Mannschaften aus Polen und Deutschland waren am Sonnabend am Start. Hier die Kita "Freundschaft" aus Wriezen. © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) 80 Kinder aus acht deutschen und zwei polnischen Kitas nahmen am Sonnabend an der Olympiade des Kreissportbundes in der Bad Freienwalder Kurstadthalle teil. "Ihr seid tolle Sportler und habt sehr gut gekämpft", lobte Benny Zahn die Teilnehmer.

Die hatten zuvor in den verschiedenen Disziplinen ihr Bestes gegeben. Angefeuert von Eltern und Betreuern und natürlich ihren Teammitgliedern stellten sie sich den Disziplinen Ballrollen und Ballstoßen, Sprint und Sackhüpfen, Schubkarren- und Rollerrennen und der Abschlussstaffel.

Die hatte es in sich: Durch die ganze Halle ging es rutschend, Slalom laufend, kriechend. Und dann musste auch noch der Ball ins Ziel geworfen werden. Ein ganz schönes Programm für die Fünf- und Sechsjährigen. Mit jeweils bis zu acht Kindern traten die Mannschaften aus Bad Freienwalde, Wriezen und dem Amt Barnim-Oderbruch an. Auch aus Cedynia und Moryn hatten sich kleine Sportler auf den Weg gemacht. Und wurden belohnt: die Kita-Kinder aus Moryn belegten den dritten Platz in der Gesamtwertung und waren sichtlich stolz auf ihren Erfolg.

Gleiches galt natürlich für die Zweitplatzierten, die Kita "Freundschaft" aus Wriezen, und erst recht für die Besten: die Awo-Kita "Sonnenschein" aus Bad Freienwalde. "Aber ihr könnt alle stolz auf euch sein", sagte Benny Zahn vom Kreissportbund. Einmal im Jahr veranstaltet der Kreissportbund die Hallen-Kita-Olympiade. "In diesem Jahr schon zum 18. Mal", so der Jugendsozialarbeiter Sport im Landkreis und Abteilungsleiter beim KSB. Als Moderator führte er am Sonnabend durch die Veranstaltung und hielt mit den zwölf Übungsleitern und ehrenamtlichen Helfern die Fäden in der Hand.

Im Fokus stand wie immer der Spaß am Sport. "Den versuchen wir zu vermitteln", nennt Benny Zahn das Ziel. Denn geht es nach dem Willen der KSB-Sportler, sollen die Kinder schon früh mit Sport in Berührung kommen und dann am besten ein Leben lang dabei bleiben. Zudem seien Veranstaltungen wie die Hallen-Olympiaden, von denen jüngst eine in Strausberg und am kommenden Wochenende die nächste in Seelow stattfindet, ein Beitrag für die Sportentwicklung im Landkreis Märkisch-Oderland, so Zahn weiter. "Der Spaß soll jedoch natürlich an erster Stelle stehen", weiß der junge Mann, der selbst leidenschaftlicher (Tischtennis-) Sportler ist.

Spielerisch sollen die Jüngsten, mit denen in den einzelnen Einrichtungen schon im Vorfeld fleißig trainiert wurde, an das Thema Sport herangeführt werden. Das schult, so Benny Zahn, das Verständnis, das Sozialverhalten und auch gruppendynamische Prozesse. "Und natürlich auch die Feinmotorik gefordert." Das alles sei im Hinblick auf die bevorstehende Einschulung nicht zu vernachlässigende Aspekte.