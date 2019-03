Amt ärgert sich über Biber

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt/Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Sie fällen Bäume, überschwemmen Gärten und untergraben Straßen und Wege: Biber sorgen für nicht unerhebliche Schäden. Der Amtsausschuss von Brieskow-Finkenheerd hat nun beschlossen, in offenen Briefen auf die Probleme aufmerksam zu machen.

Bei Menschen würde man von Sachbeschädigung reden, von illegalen Baumfällungen und sogar von einem schweren Eingriff in den Straßenverkehr: An den Gewässern in der Region ist immer wieder davon die Rede, dass der Biber Schäden anrichtet. An der Landesstraße zwischen Pohlitz und Eisenhüttenstadt in Höhe der Pohlitzer Mühle ist der Radweg seit mehr als eineinhalb Jahren gesperrt. Ein Biber hatte unter dem Radweg Wohnburgen gegraben. Es kam zu Einbrüchen. Der Radweg wird wohl nicht mehr saniert.

Erst kürzlich haben die Angler rings um die Kiesgruben aufgeräumt – und angenagte und abgenagte Bäume entsorgen müssen. Kleingärtner im Bereich der Neuzeller Niederung berichten auch über Schäden. Die werden ebenso rund um den Neuzeller Klosterteich registriert. Im Amt Brieskow-Finkenheerd will man sich mit dem Registrieren von Schäden nicht mehr abfinden, zumal die sich nachweislich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Allein durch die Reparatur an Geh- und Radwegen sowie an Fahrbahnen habe das Amt allein in den vergangenem drei Jahren nachweislich 100 000 Euro aufbringen müssen. "Hierin nicht enthalten sind die Schadenbeseitigungskosten durch den Wasser- und Bodenverband, welche die Kommunen finanziell mittragen, die Schäden an Kreis- und Landesinfrastruktur sowie vor allem die Schäden an Privateigentum", heißt es in einer Vorlage der Amtsverwaltung, die im Amtsausschuss beraten wurde. Insgesamt kann von einer Dunkelziffer an Schäden jährlich im sechsstelligen Eurobereich ausgegangen werden – Tendenz steigend."

Auf Antrag von Danny Langhagel, Bürgermeister von Ziltendorf, soll nun ein offener Brief verfasst werden, der sowohl an den Umweltminister des Landes als auch an den Landrat gehen soll. Ziel soll es sein, so heißt es in dem Antrag, der mehrheitlich beschlossen wurde, die Verantwortlichen für das Problem zu sensibilisieren und zu einem anderen Umgang mit dem Biber zu bewegen. Auch der Verband der Gartenfreunde Eisenhüttenstadt hat sich schon an die Landesregierung gewandt, nicht zuletzt, um Schadensersatz für entstandene Schäden einzufordern.

Ob diese Bemühungen Erfolg haben, da zeigt sich Lutz Ittermann, Artenschutzbeauftragter des Landkreises Oder-Spree, skeptisch. Vor allem was die Frage des Schadensersatzes anlangt macht er wenig Hoffnung. Der Biber werde als herrenlose Sache angesehen. Er kann gleichsam nicht für den Schaden haftbar gemacht werden. Um welche Summe es sich dabei handelt, die im Landkreis anfallen, wie hoch die Schäden sind, darüber gebe es im Landkreis Oder-Spree keine Auflistung. Man kenne nur die Schäden, die gemeldet werden. "Die gute Nachricht ist, dass Maßnahmen zur Prävention zu 100 Prozent gefördert werden", so Ittermann.

Da der Biber streng geschützt ist, gibt es auch nur sehr engen Handlungsspielraum. Einer wäre, das Tier zu vergrämen. Solche Ausnahmen seien auch schon erteilt worden, so Ittermann. Und das Problem wird auch weiter eine Rolle spielen. Denn im Landkreis gibt es inzwischen keinen Bereich mehr, wo kein Biber lebt. Zuletzt sei er auch in Wendisch-Rietz am Glubigsee gesichtet worden.