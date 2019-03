Kreishandwerkerschaft spricht 26 Gesellen frei

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Robert Krebs hat die Wahl, die er vor etwa vier Jahren traf, nicht bereut. Damals entschied sich der Fürstenwalder für eine Lehre zum Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik. "Das ist ein vielseitiger Beruf, vor allem die Großbaustellen sind interessant", weiß er heute. Am Sonnabend gehörte der 20-Jährige zu den Junggesellen, die im Alten Rathaus von Fürstenwalde ihre Briefe erhielten. Die Kreishandwerkerschaft Oder-Spree ist dort traditionell im Frühling zu Gast, um die Zeugnisse zu überreichen. Handwerkslade, brennende Kerzen, Innungsfahnen und Saxophonklänge sorgen dabei für feierliche Atmosphäre.

"32 Lehrlinge nahmen dieses Mal an den Winterprüfungen teil, 26 haben sie bestanden, sechs müssen eine Ehrenrunde drehen", teilte Axel Geselle, der amtierende Kreishandwerksmeister, mit. Diejenigen, die den Abschluss in der Tasche haben, würden nun "hervorragende Karrierechancen" erwarten. "Meister werden gebraucht", ermunterte Geselle die Anwesenden zur Weiterbildung.

"Das Handwerk ist die Quelle unseres Wohlstandes, sein Wohlergehen liegt uns am Herzen", betonte Landrat Rolf Lindemann. Er appellierte an die anwesenden Meister, auch vor schwächeren Bewerbern nicht zurückzuschrecken: "Wer selbst für eine Sache brennt, der ist in der Lage, auch andere Lichter anzuzünden."

Von gestiegenen Lehrlingszahlen berichtete Uwe Hoppe, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für die Region Ostbrandenburg: "2018 hatten wir gut 700 neue Lehrlinge, 70 mehr als 2017." Allerdings seien nur 16 Prozent der insgesamt 2100 Lehrlinge Mädchen.

Auch im Rathaus waren die Männer am Sonnabend in der Überzahl. Keine der drei Frauen, die bestanden haben, war zur Zeugnisübergabe gekommen. Über den besten Abschluss konnte sich Maurice Dech aus Frankfurt (Oder) freuen. In der Theorie- und in der Praxis-Prüfung erreichte er die Note zwei. Tochter Leonie (1,5) und Frau Sarah begleiteten den 25-Jährigen zur Zeugnisübergabe. "Er war ein guter Lehrling", sagt Jörg Bredow, Chef der Elektroinstallationen GmbH aus Briesen, wo der junge Mann lernte. Weil Maurice Dech und seine kleine Familie nun aber nach Rostock ziehen, muss er schweren Herzens auf ihn verzichten.