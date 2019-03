Feuerwehrleute empfangen Ultraläufer in Erkner

Mara Kaemmel

Erkner/Fürstenwalde (MOZ) Um null Uhr war der Feuerwehrmann Kai Eichler (46) in der Nacht zum Sonnabend in Frankfurt (Oder) aufgebrochen, um die wichtigste und letzte Etappe seines Marsches für die Berliner Feuerwehr zu absolvieren. Rund 90 Kilometer lagen bis zum Roten Rathaus in Berlin vor ihm, gegen 11.45 Uhr kam der Ultraläufer aus Immenstaad am Bodensee in Montur und mit Helm bei der Freiwilligen Feuerwehr in Erkner an, um einen Zwischenstopp einzulegen: rund 45 Minuten früher als geplant. "Ich bin besser vorangekommen als erwartet", sagte er gutgelaunt.

In diesem Moment waren ihm die Strapazen der letzten Tage nicht anzumerken. Rund 700 Kilometer hatte er laufen wollen, um den Verein "BerlinBrennt" zu unterstützen und auf die desolaten Zustände bei der Berliner Feuerwehr aufmerksam zu machen. Tag für Tag hatte der Extremsportler daheim rund 50 Kilometer auf einem Trimm-Dich-Pfad zurückgelegt, bis es nicht mehr ging. Er musste fünf Tage Pause machen, um die Blasen an den Füßen heilen zu lassen. "Insgesamt habe ich dann nur 453 Kilometer geschafft", erklärte er.

Die Leistung ist dennoch enorm und die Kameraden bereiteten ihm in Erkner einen großen Empfang. Ab Freienbrink liefen vier von ihnen mit, in Karutzhöhe schlossen sich weitere vier an und begleiteten ihn zur Feuerwache. Dort begrüßten ihn Feuerwehrleute aus Erkner, Woltersdorf und Grünheide sowie der Bürgermeister Henryk Pilz mit Applaus. Andrea Grawe überreichte ihm ein T-Shirt mit dem Logo der Freiwilligen Feuerwehr Erkner. Auch in Fürstenwalde, wo Eichler einige Stunden früher durchmarschierte, hatte er Gesellschaft. Sieben Feuerwehrfrauen und -männer begleiteten ihn ein Stück.

Der Ultraläufer dankte für die Unterstützung. "Für mich ist das eine Herzenssache", sagte er und gab das Wort an Reinhard Hampel vom Verein "BerlinBrennt" weiter, der in Erkner einmal mehr auf die Missstände in Berlin hinwies. "Es fehlt an Personal und Technik", sagte er. "Bis die Feuerwehr zum Einsatz eintrifft, können bis zu 20 Minuten vergehen, es ist ein Jammer." In Erkner können die Kollegen dagegen nicht klagen. René Meinel vom Förderverein, erklärte: "Der Feuerwehr in Erkner geht es sehr gut, die Stadtverordneten haben uns immer unterstützt."