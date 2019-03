Mit kräftigen Farben in den Mode-Frühling

Ruth Buder

Bad Saarow (MOZ) Modenschau zum Frauentag – bereits das 5. Mal in Folge hat das Saarower Scharwenka Kulturforum zur Präsentation der neuen Frühjahrskollektion eingeladen. Vor rund 60 Damen und einigen Herren gab am Sonnabendnachmittag Christine Reischauer vom ortsansässigen Geschäft "Spiegelbild" Empfehlungen, wie sich auch ältere Semester chic und trotzdem bequem anziehen können. Gefragt ist Mut zu kräftigen Farben wie Pink, Gelb, Blau oder Grün, bei den Drucken ist Frau mit Blumen, Farnen, Blättern up to date. Auch Hawaii- und Animal-Print ist angesagt. "Und die Basttasche ist wieder im Kommen", weiß die Fachfrau.

Für die musikalische Umrahmung am Klavier sorgte der 18-jährige Leonard Lieback, der schon öfter im Scharwenka-Haus aufgetreten ist. Vorstandsmitglied Helmut Lillge hatte die vorwiegend weiblichen Gäste mit einem Glas Sekt auf einen schönen Nachmittag eingestimmt und ihn kurzweilig moderiert.

Am Donnerstag, 15 Uhr, sind Professor Eberhard Görner und Franziska Glückstein zu Gast. Zu erleben sind zwei Dokumentationen, die vom Zustand der Ozeane handeln. Eintritt: 9 Euro.