Empfang der starken Frauen

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Der zweite "Frauentagsstammtisch" hat am Samstag rund 100 Teilnehmerinnen im kleinen Saal des Kreiskulturhauses Seelow vereint. Auf Einladung der drei Landtagsabgeordneten von Linken, SPD und CDU, der Stadt Seelow und dem Landkreis MOL wurden engagierte Frauen geehrt.

Bilderstrecke 2. Seelower Frauentagsempfang Bilderstrecke öffnen

Das E-Piano, mit dem Judith Leopoldt die Grundschul-Band "Chamälionkids" sowie die Fünftklässler bei ihrem Frauentagsprogramm begleitetet, stand nicht von ungefähr unübersehbar an der Bühne. Es ist ein "Ergebnis" des ersten Frauentagsempfangs. Vor einem Jahr hatten die "Chamälionkids" um Unterstützung zur Anschaffung dieses Instruments gebeten. Die Landtagsabgeordneten Kristy Augustin (CDU), Bettina Fortunato (Linke) und Simona Koß (SPD) hatten dafür gesorgt, dass das Piano gekauft werden konnte. Zur Begeisterung der Gäste, die auf Einladung der Abgeordneten sowie der Stadt und des Kreises gekommen waren, sangen, rezitierten die Kinder Lieder und Texte, die auch gut zur 29. Brandenburgischen Frauenwoche passten. Einstudiert hatte dies mit den Kindern neben Judith Leopoldt auch Antje Kühn. Seitens der Kreisstadt begrüßte Vizebürgermeister Jörg Krüger die Teilnehmerinnen. Er erinnerte an den langen Kampf der Frauenbewegung um ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben in Deutschland. Daran, dass in der alten Bundesrepublik die Frauen erst seit 57 Jahren ein Konto ohne Zustimmung des Mannes eröffnen dürfen und noch bis 1958 sein Einverständnis brauchten, wenn sie berufstätig werden wollten.

Kerstin Niebsch, die Gleichstellungsbeauftragte der Kreisverwaltung, überbrachte die Grüße des Landrates, sowie Kristy Augustin und Simona Koß lasen eine bewegende Erzählung aus dem Buch "Gemeindeschwestern erzählen" von Marion Heinrich vor. Bettina Fortunato war aus familiären Gründen verhindert. Viele der zumeist älteren Gäste fanden sich mit ihren eigenen Erfahrungen wieder. Erinnerungen an das in der DDR ausgeprägtere Wir-Gefühl kamen auf und die Frage, "Warum schaut niemand mehr richtig hin?" bewegte die Zuhörerinnen.

Auf Vorschlag von Vereinen, die von den Initiatoren der Veranstaltung angesprochen worden waren, wurden Frauen mit Urkunden, Blumen und dem zweiten Teil des Buches "Wendekinder" geehrt. In dem Buch von Martina Schellhorn geben die nun 30-Jährigen des Wendejahrgangs Auskunft über ihren Werdegang, ihre Erwartungen und Hoffnungen. Geehrt wurden Monika Märten von den Oderlandkids, Sigrid Matzer von der Volkssolidarität in Seelow, Bärbel Gebauer, die in vielen Vereinen, aber auch in der Jagdgenossenschaft Neuhardenberg aktiv ist, Karin Hippmann vom Seniorenbeirat Neuhardenberg, Silke Puschmann vom Trägerverein der Kita Bienenschwarm Ortwig, Doris Richter von der Seelower Kindervereinigung Frizz, Helga Mehlberg als Vorsitzende des Behindertenverbandes in Seelow, Tatjana Gaas, die im Rahmen des Integrationsvereins Seelow aktiv ist und Flüchtlingskinder betreut, Silke Müller von der Awo in Seelow, Bettina Schmidt vom Kleingartenverein sowie Simone Grieger vom Verein "Golzower für Golzow".