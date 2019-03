Redebedarf weiterhin groß

Nadja Voigt

Was als Lesung des Historikers Andreas Weigelt zu seinem Buch "Vorwurf: Aktiver Nazi, Werwolf oder Agent" angekündigt wurde und sich zur Podiumsdiskussion ausweitete, war den Anwesenden noch zu wenig: Sie hätten sich eine Gesprächsrunde gewünscht.

Der Redebedarf ist groß, wenn es um das Thema der Speziallager und die Verhaftungspraxis des sowjetischen Geheimdienstes geht. "Ich bin als 14-Jähriger in Bliesdorf verhaftet worden und zunächst in Wriezen, im Keller der Adler-Apotheke, und dann in Freienwalde und später in Eberswalde eingesperrt worden", berichtete ein Betroffener, als sich die Veranstaltung nach zwei Stunden eigentlich dem Ende näherte. Seine Geschichte ist Teil des Buches "Vorwurf: Aktiver Nazi, Werwolf oder Agent" des Historikers Andreas Weigelt. "Von Werwolf war jedoch nie die Rede", berichtete der Mann, dem die russische Besatzungsmacht als Jugendlichem "Partisanentätigkeit" vorwarf. Und ihn später zwang, eine Schweigeverpflichtung über das Erlebte und Erlittene zu unterschreiben.

Das erklärt auch, warum es erst so viele Jahre nach den Internierungen eine Fallstudie zum Thema gibt. Sie ist nun in der Schriftenreihe der Beauftragten des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur erschienen. Und auch Maria Nooke nahm an der Veranstaltung teil. Ebenso wie Reinhard Schmook als Gastgeber, Axel Drecoll, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und Leiter des Museums in Sachsenhausen, sowie der Vorsitzende der Initiativgruppe Internierungslager Ketschendorf, Eckart Fichtmüller.

In seiner Fallstudie hat Andreas Weigelt am Beispiel der Stadt Bad Freienwalde untersucht, wie viele Menschen aus dem Oderland zwischen 1945 und 1955 verhaftet und interniert wurden. Stein des Anstoßes war die Initiative des Neuenhageners Hans-Joachim Strache, dessen Großvater im Internierungslager in Jamlitz umgekommen war. 317 Namen umfasst die Datenbank, von denen ein Drittel der NSDAP angehörte, die Mehrheit der 255 ohne Urteil Inhaftierten waren Jugendliche, viele von ihnen minderjährig.

Der Grund für die Verhaftungen waren die Überlegungen der Alliierten, wie mit Nationalsozialisten umzugehen sei, erklärte Andreas Weigelt am Sonnabendnachmittag dem Publikum im Bad Freienwalder Teehäuschen, zu dem zu DDR-Zeiten mit einem Tabu belegten Thema. Auch sollte ausgeschlossen werden, das "aktive" Nationalsozialisten an der Gestaltung des neuen Staates beteiligt sind. Ziel sei die "Entnazifizierung" gewesen, so der Historiker zur Einordnung. Eine "Sicherheitsmaßnahme" einer Besatzungsmacht, die selbst 27 Millionen Tote beklagen musste. "Sie haben nicht wahllos verhaftet, sondern es gab Sortierungskriterien", äußerte der Historiker seine These. Warum genau, das hat er anhand von Akten, durch Gespräche mit Familienangehörigen und Nachbarn versucht, herauszufinden.

"Ich bin sehr dankbar für das Buch", sagte die Nichte eines damals Inhaftierten. Ihren verschwundenen Onkel kannte sie bislang nur aus "emotionalen" Geschichten, wie sie sagte. Und regte ebenfalls eine Gesprächsrunde mit damals Inhaftierten, beziehungsweise deren Angehörigen an. "Sie müssen gehört werden und ihre Geschichten erzählen dürfen", forderte ein weiterer Besucher.