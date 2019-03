WoWi-Turm ganz in Rot

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Von der Höhe her ist das Hochhaus in der Karl-Marx-Straße 23 der kleine Bruder des Oderturms. Dagegen bietet die graue Fassade nahe der Stadtbrücke eher ein trostloses Bild. Das will die Wohnungswirtschaft (Wowi) bald ändern. Insgesamt zehn Sanierungen stehen an.

Die geringste Leerstandsquote seit 29 Jahren und die wegfallenden Kosten durch den Abrissstopp kommen dem Geschäftsführer der Wowi, Jan Eckardt, zupass: "Wir kommen nun endlich dazu, unseren Reparaturrückstau von rund 180 Millionen Euro abzubauen." Nun könne wieder investiert werden. Ab diesem Jahr will die Wowi jährlich zirka 25 Millionen Euro für Investitionen und Reparaturen ausgeben. In den kommenden Jahren werden insgesamt zehn Hochhäuser saniert und modernisiert.

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten in der Wollenweberstraße wird das graue Hochhaus in der Karl-Marx-Straße saniert. Das Erdgeschoss dürfte vielen wegen des Schnellimbisses und des Casinos, die dort ihre Filialen haben, bekannt sein. "Für die Wowi ist dieses Hochhaus eine Art Pilotprojekt", sagt Franziska Wegner von der Wowi. Aktuell laufe die Planungsphase für das Bauprojekt. Die Wowi arbeitet dabei mit dem Frankfurter Planungsbüro DAS zusammen. Der Baubeginn sei frühestens zum Jahresende angesetzt – "eher in 2020", laut Wegner.

Beim letzten Stadtteilforum Mitte präsentierte Geschäftsführer Jan Eckardt erste Ideen und Vorstellungen. Der Arbeitstitel für die Karl-Marx-Straße 23 lautet "WOWI-Tower", so ist es auch im Entwurf des Planungsbüros zu sehen (s. Grafik). "Sicher ist, dass das Gebäude einen Namen bekommt", so Franziska Wegner. Sie nehme die Hinweise der Anwohner aus dem Stadtteilforum Mitte auf. Um den Anglizismus zu vermeiden, könne sich die Wowi auch gut einen "Turm" als Pendant zum Oderturm vorstellen. "Die beiden Türme bilden dann jeweils den Anfang beziehunsgweise das Ende unserer Magistrale", so die Sprecherin. Einen endgültigen Beschluss gebe es aber noch nicht.

Die zentrale Lage in der Innenstadt sei einer der Gründe, mit genau diesem Hochhaus zu beginnen. "Die repräsentative Lage im Stadtzentrum ist für uns Anlass und Ansporn zugleich, auf die optische Gestaltung ein besonderes Augenmerk zu legen", erklärt Geschäftsführer Eckardt. Der jetzt graue Turm werde nach dem Umbau in Rot "erstrahlen". Egal, ob Autofahrer oder Fußgänger zukünftig die Rosa-Luxemburg-Straße hinunter, aus Słubice über die Stadtbrücke kommen oder aus der Karl-Marx-Straße ins Stadtzentrum wollen – "Unser Turm fällt ihnen dann auf", sagt Eckardt.

Stichwort Fassadengestaltung: Ob das Rot des Turms durch Backsteine, einen Farbanstrich oder andere Möglichkeiten umgesetzt werde, stehe noch nicht fest. Für eine bessere Optik sollen ebenso die Fenster komplett ausgetauscht werden. Geplant sei außerdem, in den neuen Fenstern einen Sonnenschutz zu integrieren, der dann energetische Vorteile bringe und für ein einheitliches Bild sorgen solle.

Der Eingangsbereich werde nicht nur heller und dadurch freundlicher, sondern auch barrierefrei. "Durch die zwei Fahrstühle ist das Hochhaus schon jetzt für Mieterinnen und Mieter im Rollstuhl attraktiv, in den Wohnungen gibt es keine Türschwellen", erläutert Wegner. Lediglich bei der Wohnungseingangstür sei dies nicht möglich. Die Wowi suche mit den betroffenen Mietern dafür aber individuelle Lösungen. Weitere Umbauarbeiten in den einzelnen Wohnungen seien erstmal nicht geplant. Eventuell werde das neue Brandschutzkonzept für Nachbesserungen beim Fahrstuhl sorgen.

Die Kosten für die Sanierung des Wowi-Towers schätzt Wegner auf rund 2,5 Millionen Euro.