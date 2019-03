Für jeden gibt’s das Passende

Margrit Meier

Strausberg (MOZ) Den Tag der offenen Tür in der Tonhalle der Kreismusikschule eröffneten die Jüngsten mit einem Podiumskonzert. Und das aus gutem Grund: Sie wollten den Gästen zeigen, dass es gar nicht so schwer ist, ein Instrument zu erlernen.

Arthur ist erst neun. Doch er kann schon so richtig für einen Trommelwirbel sorgen und auch zu einer eingespielten Musik das Schlagzeug ordentlich bedienen. "Ich fand Schlagzeug toll, Mama und Papa auch. Und wenn ich mal groß bin, dann will ich in einer Band spielen", bekennt der Neunjährige. Volbeat, die Musik der Band hört er mit seinem Papa gern und so etwas will der Knirps, wenn er erwachsen ist, auch mal können. Dass er das schafft, dafür will Peter Koschinski sorgen. Der Musiklehrer betreut im Einzelunterricht 48 Schüler und Schülerinnen. Die älteste, erzählt der sympathische Mann, ist stolze 72. "Wenn sie in Buckow im Wohnzimmer übt, geht ihr Mann meist spazieren", erzählt er lachend. Sechs Jahre alt sein sollte man schon, wenn man Schlagzeug lernen möchte. Stolz ist er auf die Band der Kreismusikschule SixxFold, die vor Kurzem beim Landeswettbewerb von Jugend musiziert in Beeskow ausgezeichnet wurde. Niklas Scharff am Schlagzeug ist sein Schüler.

Kaum war das Podiumskonzert vorbei, gab es für alle Gekommenen die herzliche Einladung, sich an den Instrumenten auszuprobieren. Genutzt haben das vor anderthalb Jahren Christina Preschel und Sohn Erik. "Mein Kleiner hat sich damals an der Gitarre versucht, doch das war noch ein bisschen früh. Jetzt spielt er Klavier, das klappt schon ganz gut", erzählt sie über ihren jetzt Siebenjährigen, der sich beim Konzert mit einem Stück von Vivaldi präsentierte. Stolz ist sie darauf, dass ihr Kleiner nach Noten spielen kann.

Zu dieser Zeit probiert Akkordeon-Lehrerin Adore Liro mit Elisa (8) ein Volkslied. Das klappt schon ganz hervorragend. "Meine Tochter spielt seit einem Jahr Klavier. Das ist gut für die Konzentration", sagt ihre Mutter Doreen Köhler, die selbst Klavier spielt und das als wohltuend und als Entspannung nach der Arbeit im öffentlichen Dienst empfindet. Mal ein anderes Instrument auszuprobieren, dafür nutzen die beiden den Tag der offenen Tür.

Derweil erklärt Cello-Lehrer Frank Finsch einem kleinen Gast gerade, dass der obere Teil des Instruments Schnecke und unten Stachel heißt, als Stefan Schieser mit Karl (viereinhalb) den Raum betritt. Karl ist schüchtern, also sitzt auf einmal sein Papa (34) am Cello und macht seine Sache gar nicht so schlecht. Doch er winkt ab. Beruf, Familie und Musikschule, das wäre nicht zu packen. "Wir fänden es gut, wenn Karl ein Instrument erlernen würde. Das schärft die Konzentration und das Gehör", pflichtet ihm seine Frau Isabelle, die als Kind Saxophon spielte, bei. Musiklehrer Frank Finsch jedenfalls ist überzeugt: "Nach oben gibt es keine Grenze. Wir sind für alle Altersgruppen da."

Und auch an 73 Unterrichtsorten in MOL. Da findet mit Hilfe von rund 70 Lehrern wöchentlich der Unterricht durch die Kreismusikschule statt. "Es gibt nicht nur über 100 Instrumente, man kann mit Musik ein Leben lang Hunderte Sinne, Muskeln und Nerven gesund trainieren", wirbt der stellvertretende Schulleiter Klaus-Peter Will.