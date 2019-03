Marode Ortsdurchfahrten

Stefan Lötsch

Neuzelle (MOZ) Nicht nur für Schüler gibt es Noten, sondern auch für Straßen. Für die Ortsdurchfahrten Bahro, Ossendorf und Treppeln, Bestandteile der Landesstraßen 45 beziehungsweise 452, fallen die Zensuren verheerend aus. In Bahro wird der Straßenzustand zwischen 3,2 bis 5, in Treppeln und Ossendorf zwischen 4,8 und 5 bewertet, wobei 5 die schlechteste Note ist. Und die Einschätzung stammt auch schon aus dem Jahr 2015.

An den maroden Straßen wird sich in den nächsten Jahren wohl auch nicht viel ändern, schon gar nicht Grundsätzliches. Wie die Landesregierung jüngst auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Gliese mitteilte, gehören die beiden betroffenen Landesstraßen zum sogenannten "grünen Netz". Das wird nur soweit in Ordnung gehalten, dass die Verkehrssicherungspflicht gewährleistet ist. Vor allem will das Land die Straßen dieses Netzes loswerden. "Demnach ist beabsichtigt die L45 und L 452 im Landkreis Oder-Spree abzustufen, dazu sind Gespräche mit dem Landkreis beabsichtigt", heißt es in der Antwort der Landesregierung auf die Anfrage von Andreas Gliese. "Deshalb kann zu notwendigen Sanierungsmaßnahmen und möglichen Planungsbeginnen für die Ortsdurchfahrten Bahro, Treppeln und Ossendorf derzeit keine Aussagen gemacht werden." Es wird aber versichert, dass die Befahrbarkeit der Straßenabschnitte auch zukünftig durch Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gewährleistet wird.

Welche Hürden noch überwunden werden müssen, bis es tatsächlich zu einer Sanierung kommt, wurde jüngst bei einer Einwohnerversammlung deutlich. Hanna Gläsmer, Kreis-Dezernentin für Infrastruktur und Bauwesen, merkt dazu an, dass die Straßenbaubehörde des Kreises bereits im September 2017 eine Stellungnahme zum Umstufungs- und Entwicklungskonzept des Ministeriums abgegeben hat. Die mündlichen und schriftlichen Hinweise und Anregungen seien jedoch nur unzureichend eingeflossen in das Strategiepapier vom 26. September 2018, erklärt Andreas Gliese in einer Pressmitteilung.

Ein Streitpunkt ist, in welchem Zustand die Straßen übergeben werden, wenn sie abgestuft und damit der Landkreis oder die Gemeinde künftig für die Wartung zuständig ist. Eigentlich gibt es die sogenannte Einstandspflicht, dass die Straßen saniert zu übergeben sind. Doch die Finanzierung ist nicht geklärt, zumindest wehrt sich der Landkreis gegen die vom Land favorisierte Lösung. "Eine Delegierung der Umsetzung der Einstandspflicht auf den künftigen Träger der Straßenbaulast – Kreis oder Gemeinde – durch Gewährung eines pauschalisierten Festbetrages pro Kilometer – wie im Papier des Ministeriums vorgesehen – wird von der Straßenbaubehörde grundsätzlich abgelehnt", heißt es in der Pressmitteilung. Andreas Gliese ist der Meinung, dass der Pauschalbetrag nie kostendeckend sein wird.