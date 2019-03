Kennenlernen der neuen Nachbarn

Zuzug am Berliner Rand

Jürgen Husen

Kagel (MOZ) Gegenüber dem Vorjahr wuchs Kagels Einwohnerzahl um 55 Personen. Somit hat der Ort jetzt 1433 Bürger – zur politischen Wende waren es rund 630. Am Sonnabend lud der Heimatverein die Neuen zu einem Treff mit Altansässigen ins Bürgerhaus ein, nachdem es eine solche Zusammenkunft bereits 2017 gegeben hatte.

Ein Großteil der Zugezogenen war gekommen. Sie lauschten den informativen und wissenswerten Ausführungen der Heimatvereinsvorsitzenden Elisabeth Turowski, erfuhren Geschichtliches und vom regen Vereinsleben im Ort. Zudem gab es auch Tipps für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Kein Monolog, sondern angeregte Gespräche bestimmten bei Kaffee und Kuchen den Inhalt der über zwei Stunden dauernden Veranstaltung.

Die jüngsten Neu-Kageler sind die 28-jährige Nora Bernier und ihr 36-jähriger Ehemann Björn. Sie kommen aus Berlin-Mahlsdorf und bezogen am16. Februar ihr Eigenheim in der Neubausiedlung am alten Sportplatz. "Wir fühlen uns hier sehr wohl", sagt Björn Bernier, der als Brunnenfacharbeiter bei den Berliner Wasserbetrieben arbeitet.

Der Wunsch, in Kagel zu leben, wurde übrigens auch in der Verwandtschaft angeregt. Die Mutter von Björn Bernier weilte einst in einem der Kageler Ferienlager und lernte hier das Schwimmen. Opa Rolf Sikmann malte 1974 drei Ansichten von Kagel. Der Enkel zeigt sie stolz auf seinem Handy.

Iris Trog-Aras zog mit ihrer Familie bereits im September 2017 nach Kagel. Sie erlebte hier zum zweiten Mal ein Treffen der Neubürger und meinte: "Die Besucherzahl war diesmal weitaus höher als vor zwei Jahren. Die Atmosphäre war gut, ich fand die Zusammenkunft sehr gelungen."

Als Iris Trog-Aras 2017 vom vielfältigen Vereinsleben in Kagel erfuhr, packte sie gleich selbst zu: Auf ihre Initiative hin wurde Anfang 2018 der Familienzirkel gegründet. Er ist inzwischen sehr aktiv und bereichert das Dorfleben.