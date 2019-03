Mehr digitales Arbeiten im ländlichen Raum

MOZ

Beeskow (MOZ) Nachdem im vergangenen Jahr Leitziele zur Entwicklung des ländlichen Raumes im Landkreis Oder-Spree in einem breit angelegten Beteiligungsprozess abgestimmt und durch den Kreistag beschlossen wurden, greift die Arbeitsgruppe nun weitere Themen auf. "Zukunft der Arbeit – wie die Digitalisierung neue Arbeitswelten schafft und eine Chance für das Arbeiten im ländlichen Raum sein kann", darum soll es auf einer Veranstaltung in Beeskow gehen. Am 28. März wird ab 16 Uhr im kleinen Balkensaal über das Thema diskutiert.

Mit Ansgar Oberholz, dem Gründer des St. Oberholz, einem der bekanntest Coworking Spaces in Berlin – in dem Unternehmen wie Soundcloud, brands4friends und hellofresh gegründet wurden – hat die Kreisverwaltung einen Referenten gewonnen, der nicht nur auf langjährige praktische Erfahrungen verweisen kann, sondern als Gründer des Instituts für Neue Arbeit auch dokumentierend und beratend tätig ist, wenn es um die Arbeitswelten von morgen geht. Ergänzend dazu wird mit dem Blok O der Sparda-Bank in Frankfurt ein regionales Beispiel eines Coworking Space vorgestellt.

Das Forum ist öffentlich. Wer sich für die Möglichkeiten und Chancen dieser neuen Arbeitswelten informieren oder mitdiskutieren möchte, ist willkommen. Es wird um eine Anmeldung per Mail an polina.poluektova@l-os.de gebeten.