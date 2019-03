Peter Buske

Frankfurt (Oder) "Telefone aus, Seele an, Bühne frei": So einfach können ungestörte Musikgenüsse gelingen. Formulierte jedenfalls Geschäftsführer Frank Berthold der IMD Labor Oderland zu Beginn des sehr gut besuchten 17. Laborkonzerts am Sonnabend in der Konzerthalle. Mit dem Viadrina-Museum veranstaltet, passte es ganz vorzüglich in das "Tradition und Aufbruch"-Motto der diesjährigen Festtage und hatte mit dem umjubelten Auftritt des Concertgebouw Kammerorchester Amsterdam einen seiner Höhepunkte. Es ist eine Solistenvereinigung von 19 Mitgliedern des 1888 gegründeten Koninklijk Concertgebouw Orkest, einem der renommiertesten Orchester der Welt. Von Tradition verstehen sie also eine Menge. Und so spannten sie einen Programmbogen vom barocken Johann Sebastian Bach über seinen vorklassischen Sohn Carl Philipp Emanuel und dessen Taufpaten Georg Philipp Telemann bis hin zum Romantiker Johannes Brahms, der Werke von Carl Philipp ediert hatte.

In einer Minivariante von zehn Stehstreichern plus Cembalo spielten sie unter konzertmeisterlicher Anleitung von Michael Waterman das 3. Brandenburgisches Konzert G-Dur BWV 1048 von Vater Bach. Und begeisterten sogleich mit königlichem Edelklang in weicher Tongebung, warm gedeckten Farben und purer Spielfreude fern akribischer Tüftelei. Dabei wetteiferten drei Gruppen aufs Fröhlichste und Rasanteste miteinander – der virtuosen Bravour schien kein Ende. Anstelle eines langsamen Mittelsatzes hatte Bach nur zwei Cembalo-Akkorde gesetzt und über dem letzten eine rauschhafte Kurzkadenz geschrieben. Schnelle Sechzehntelfiguren beendeten das Werk.

Leichtigkeit des Musizierens zeichnete auch die Wiedergabe des Konzerts für Violoncello, Streicher und Basso continuo von Carl Philipp Emanuel Bach aus, bei dem Ensemblesolist Fred Edelen in reizvolle und gemütsergötzende Wechselreden mit der erweiterten und sitzenden Streicherformation treten konnte. Im Gegensatz dazu stand der ausdrucksstark vorgetragene Largosatz, der einer schmerzvollen Entsagungsarie glich. Leidenschaftsbewegt zeigte sich das von Sturm und Drang durchwehte Finale. Taufpate Telemann steuerte mit seinem G-Dur-Konzert für Viola, Streicher und B.c. das wahrscheinlich älteste Werk seiner Gattung bei. Dabei wechselten zwei langsame mit zwei schnellen Sätzen – ganz dem Muster der Kirchensonate folgend. Frederik Boits entfachte einen sonoren, warmen, klangsatten und samtweich getönten Saitenglanz, vom Tutti gefühlvoll und zurückhaltend begleitet. Reichlich affektgeladene Intensität inklusive. In den schnellen Sätzen ging es fast durchweg heiter und sorglos zu. Nicht weniger klangvorzüglich, wie das Ensemble das bearbeitete 1. Streichsextett B-Dur von Brahms gestaltete. Für Glücksverstärkung sorgten auch die solistisch geführten Dialoge zwischen erster und zweiter Geige, Viola und Celli. Klänge wie süffiger Rotwein oder energisch geschärft – ein unvergesslicher musikalischer Laboraufenthalt.