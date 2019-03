Kameras filmen Randalierer

MOZ

Erkner (MOZ) Nach einer Feier im Jugendclub zogen in der Nacht zu Sonnabend mehrere Jugendliche randalierend durch das Stadtzentrum von Erkner. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen richteten sie zunächst Schäden im Jugendclub an, dann an elf parkenden Autos zwischen Freibad und Friedrichstraße, einer Durchfahrtsschranke sowie dem Hausflur eines Wohnhauses. Auf 7000 Euro werde der bislang registrierte Gesamtschaden geschätzt, teilt die Polizei mit. Mehrere Kameras filmten die bislang namentlich unbekannten Täter. Das Videomaterial wurde sichergestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich zu melden. Telefon: 03361 5680