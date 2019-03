Mädchen setzen Grenzen

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Der Ton ist rau. Katrin Gassner, die Opferschutzbeauftragte der Polizei, provoziert die Kinder im Südclub, bringt sie an ihre Grenze. Zu ihrem eigenen Schutz. Das Training gehörte zum Programm des Mädchenwochenendes. Gerechtigkeit hieß das Thema.

"Fester Stand, kontrolliere Dich!" Marie, zehn Jahre alt, steht vor einem hohen Spiegel. "Sieh Dich an, schaffe Augenhöhe", fordert Katrin Gassner das Mädchen auf. "Ich habe Dich gesehen", sage dieser direkte Blick in die Augen des Gegenübers. Katrin Gassner formuliert ihre Aussagen präzise. Sie ist Opferschutzbeauftragte der Polizei. Ihre Stimme erspart ihr überflüssige Wiederholungen.

Heute klingt sie mal freundlich, mal hart. Die Polizistin ist im Südclub zu Gast. Dort arbeitet sie mit gut zehn Mädchen. Sie will ihnen beibringen, wie sie Grenzen ziehen können. Wie sie ihren Körper vor unerwünschten Berührungen schützen können.

Marie blickt ihrem Spiegelbild in die Augen. "Hör’ auf", sagt sie. Ihre Stimme ist ein freundlicher Hauch. "Noch mal!", fordert Katrin Gassner. "Hör’ auf", sagt Marie. "Noch mal", ruft die Polizistin. Jetzt stehen sich beide direkt gegenüber. "Na, Du Zwerg", höhnt die große Frau. "Hör’ auf!", ruft das Mädchen. "Interessiert mich nicht", entgegnet die Polizistin. "Hören Sie auf", sagt Marie ernst. Katrin Gassner ist zufrieden. Fürs Erste. Fremde Erwachsene würden nicht geduzt. "Auch die, die uns etwas tun wollen, nehmen wir ernst." Das Sie zeige das.

Die Mädchen stehen im Kreis. Jedes ist mal dran. Eine Teilnehmerin kichert bei der Übung. "Sieh Dich an, würdest Du dich selbst ernst nehmen", fragt Katrin Gassner. Das Mädchen lächelt unsicher. "Ich haue Dich gleich", sagt Katrin Gassner. Die Situation scheint zu kippen. Die Kleine schweigt. "Mache Dich stark", lautet das Kommando. Das Kind bleibt still. Cindy Heck greift ein, legt ihm die Hände auf die Schultern, führt es zur Seite.

Die Erzieherin und Mediatorin leitet den regelmäßigen Mädchentreff im Südclub und auch dieses Mädchenwochenende. Von Freitag bis Sonntag sind die Dritt- und Viertklässlerinnen zusammen. Gerechtigkeit heißt das Thema, dem sie sich von verschiedenen Seiten nähern. Die ganze Veranstaltung steht unter dem Dach der Frauenwoche. Doch deren Motto "Hälfte, Hälfte", gefällt Cindy Heck nicht recht. "Wenn man alles gleich verteilt, wird man vielleicht trotzdem nicht jedem gerecht", verdeutlicht sie. Vielleicht wolle ja nicht jede Frau den halben Rasen mähen und ihrem Mann dafür den halben Abwasch überlassen. Mit den Mädchen diskutiert sie solche Fragen.

Marie fällt es leicht, ein Beispiel für Gerechtigkeit zu nennen. "Wenn Ivana Durst hat, gebe ich ihr was von meinem Trinken ab", sagt die Zehnjährige. "Ich weiß, weil wir ja Freundinnen sind", ruft Ivana. "Ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann", fügt sie an. Die Mädchen kuscheln sich aneinander. Die Zeit, die sie miteinander im Südclub verbringen können, gefällt ihnen. Das Filmegucken an den Abenden, das Seife- und Badekugeln-Herstellen. Und das Training. "Hau’ ab, habe ich noch nie zu jemandem gesagt, weil ich etwas netter bin", stellt Ivana fest. "Jetzt sag’ ich es vielleicht mal zu Jungs in der Schule, wenn sie mich beleidigen."

Polizeihauptkommissarin Katrin Gassner ist mit dem Training zufrieden. "Ich habe tolle Mädels getroffen, die die Kraft haben, zu sagen, was sie möchten und was sie nicht möchten", lobt sie. Das Gelernte müsse nun trainiert werden. Einmal in der Woche, schlägt sie vor, sollen die Mädchen üben. Den großen Spiegel, den sie mitgebracht hat, lässt sie darum im Südclub.