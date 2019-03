Schüler blicken in die Zukunft

Redaktionsbesuch in der Oranienburger Lehnitzstraße: Vergangene Woche ließen sich die Schüler und Schüler des Louise-Henriette-Gymnasiums und ihre Lehrerin Juliane Reinert vom Autor (r.) erklären, wie der Oranienburger Generalanzeiger täglich produziert wird. © Foto: Jürgen Liebezeit

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Nicht nur freitags machen sich Schüler Gedanken über die Zukunft. Am Louise-Henriette-Gymnasium haben Schüler der achten bis elften Jahrgangsstufe aus verschiedenen Blickwinkeln heraus in die zeitliche Ferne geblickt. Darüber können Sie in dieser Woche im Oranienburger Generalanzeiger lesen.

"Die Schüler prägen künftig unsere Gesellschaft", sagt Lehrerin Juliane Reinert. Damit ist die Bedeutung der Bildung auf den Punkt gebracht. Und der Satz fordert auch zum Zuhören auf. In den kommenden fünf Tagen beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler des LHG auf dieser Seite mit dem Thema Zukunft, sprechen über Hoffnungen, Ängste und Chancen.

Nach der Entwicklung der Idee, sich mit Zukunftsfragen auseinanderzusetzen, wurden in den Redaktionssitzungen die möglichen Themen diskutiert. Dabei ging es natürlich auch um die bevorstehenden Wahlen. Am 26. Mai finden Kommunal- und Eurowahlen statt, am 1. September wird ein neuer Landtag gewählt.

Doch obwohl die Schülerinnen und Schüler politisch sehr interessiert sind, wollte sich mit den Wahlen niemand auseinandersetzen. Denn: Ihre Stimme ist bei den 16- und 17-Jährigen nur zur Kommunalwahl gefragt. Zur Europa- und Landtagswahl gilt das Wahlalter 18.

Max Rothe schreibt zuerst über die Demokratie als Staatsform. Rebekka Ahl und Jelena Scharf beschäftigen sich mit der Zeit nach dem Abi und warum die meisten Abiturienten dann lieber studieren als eine Ausbildung zu machen. Johannes Harder geht der Frage nach, ob er in der Schule wirklich fürs Leben lernt. Und Paula Schelenz beschäftigt sich mit dem Zukunftsthema, das derzeit die meisten Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt beschäftigt: die "Fridays for Future"-Demonstrationen für Maßnahmen gegen den Klimawandel.

Dazu hat sie ein Interview mit einer Schülerin geführt, die für den Schulstreik sogar Fehltage auf dem Zeugnis hinnimmt. Die Zukunft sei eben nur ohne einen Klimakollaps zu bewältigen. Immerhin wurde die Schülerin Greta Thunberg zur Frau des Jahres in Schweden gekürt: Den Schülerrinnen und Schülern gehört die Zukunft.

Doch nicht nur in Bezug auf den Klimawandel herrschen Skepsis und Sorgen. Jelena Scharf hat deshalb Jugendliche nach ihren Zukunftsängsten befragt. Ergebnis: Die wenigsten von ihnen sind sorgenfrei. In einer kleinen Rubrik neben den Artikeln erzählen die LHG-Schüler zusätzlich, was sie sich von der näheren oder ferneren Zukunft wünschen.

Zu diesem Zeitungsprojekt mit dem LHG hat Xenia Albrecht ein Wiedererkennungslogo entworfen, das zu jedem Artikel erscheint. Es zeigt die Schulnamensgeberin Louise Henriette auf einer Schaukel. Mit ihren Illustrationen bereichert die 18-Jährige zudem die Berichte ihrer Mitschüler zum Thema Zukunft.

In der Arbeitsgemeinschaft "LHG für Toleranz" vermittelt Juliane Reinert über den Unterricht hinaus seit 2012 wechselnden Schülergenerationen Werte. "Wir diskutieren darüber und setzen sie auch um", sagt sie.

Im vergangenen Jahr wurden Kindern der Waldschule internationale Märchen vorgelesen. In Workshops werden Argumentationen gegen rechte Parolen erlernt oder der Rassismus in den Fanblocks deutscher Fußballstadien diskutiert. Das schult das Wissen und die Argumentationskraft. "Die Schüler wachsen darin", sagt Juliane Reinert. Die Arbeit der AG wurde bereits 2013 mit der Verleihung des Titels "Schule ohne Rassismus – Schule ohne Courage" an das Gymnasium belohnt.

Neben weiteren Workshops und Veranstaltungen bereitet die Arbeitsgemeinschaft, die sich wöchentlich immer nach Unterrichtsschluss trifft, ferner das bevorstehende Schuljubiläum mit vor. Im September wird das Louise-Henriette-Gymnasium 25 Jahre alt.