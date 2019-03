Mit schwarzem Audi A6 geflüchtet

Tilman Trebs

Summt (MOZ) Ein mutmaßlicher Dieb hat sich in der Nacht zu Sonntag in Summt an einem Abschleppwagen zu schaffen gemacht. Als er vom Eigentümer des Wagens angesprochen wurde, stieg er in einen schwarzen Audi A6 und flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach Angaben von Polizeisprecher Stefan Rannefeld ereignete sich der Vorfall gegen 0.15 Uhr an der Dammsmühler Straße. Der Verdächtige sei auf der Flucht auf der Beifahrerseite in den Audi gesprungen, der Wagen dann in den Wald gefahren. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte das Fahrzeug in der Nacht nicht mehr ermittelt werden.

Der Verdächtige soll 1,70 bis 1,80 Meter groß und sportlicher Statur gewesen sein. Der Besitzer des Abschleppwagens schätzte ihn auf rund 20 Jahre. Er habe kurze Haare und eine dunkle Jacke getragen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 03301 8510 in der Oranienburger Inspektion zu melden.