Taxifahrt nicht bezahlt und Fahrer bestohlen

Tilman Trebs

Birkenwerder (MOZ) Zwei Männer haben am Sonntagnachmittag in Birkenwerder einen Berliner Taxifahrer erst nicht bezahlt und dann auch noch bestohlen.

Die beiden Männer waren nach Aussage von Polizeisprecher Stefan Rannefeld an der Landsberger Straße in Berlin in das Taxi gestiegen, um sich zu einem Kumpel an Birkenwerder bringen zu lassen. Die Rechnung für die Fahrt sollte der Kumpel bezahlen. Als sie in Birkenwerder eintrafen, kam aber niemand, um die 70 bis 80 Euro teure Rechnung zu begleichen. Schlimmer noch: als die beiden Männer das Fahrzeug verließen, stahlen sie dem Taxifahrer dessen Geldbörse.

Der Betroffene beschrieb die Täter gegenüber der Polizei später wie folgt.

Fahrgast Nummer 1: etwa 1,75 groß, Drei-Tage-Bart, 25 bis 30 Jahre alt, mit Kapuzenjacke und Jeans bekleidet.

Fahrgast Nummer 2: hatte Narben im Gesicht, etwa 1,80 Meter groß, bekleidet mit beigefarbenem Pullover, Kapuzenjacke und Jeans.

Hinweise nimmt die Polizei unter 03301 8510 entgegen.