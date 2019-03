Motorradfahrer von Zug erfasst

Sandra Euent

Falkensee/Brieselang (MOZ) Am Freitagnachmittag kam es zu einem tödlichen Unfall am Bahnübergang an der Nauener Chaussee. Gegen 13.21 Uhr wurde ein 29-jähriger Motorradfahrer von einem in Richtung Süden fahrenden Güterzug erfasst und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein und zog einen Gutachter hinzu. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei steht lediglich fest, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt und keine Suizidabsicht bestand. Zum genauen Unfallhergang können noch keine Angaben gemacht werden, hier laufen weiterhin die Ermittlungen.

Die Bahnstrecke war durch den Unfall bis 15.12 Uhr gesperrt, die Straße konnte gegen 15.50 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben werden.