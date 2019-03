Velten soll Parkstadt bekommen

Roland Becker

Velten (MOZ) Einstimmig votierten Veltens Stadtverordnete für Verhandlungen mit Oberkrämer, um die Parkstadt II umzugemeinden.

Eine achtseitige Stellungnahme war es der Veltener Stadtverwaltung wert, die Abgeordneten davon abzubringen, für die Übernahme der noch zu Marwitz gehörenden Parkstadt II zu stimmen. Genutzt hat es nichts. Dem gemeinsamen Antrag von SPD/Freien Wählern, CDU und Die Linke, in Verhandlungen mit Oberkrämer zur Übernahme des Wohngebiets zu treten, stimmten im Stadtparlament am Donnerstag alle Abgeordneten zu. Nur Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) enthielt sich.

Dass SPD & Co. mit diesem Thema den Nerv vieler Veltener getroffen haben, bewiesen zahlreiche Besucher. Für die Betroffenen argumentierte Franziska Saß: "Ich lese nur davon, dass wir Kosten verursachen. Dabei bringen wir der Stadt Steuergelder." Sie verstehe auch nicht, weshalb die Siedlung zwangsweise ans Veltener Fernwärmenetz angeschlossen sei, aber für Kita-Plätze auf die Gemeinde Oberkrämer verwiesen werde.

Die Sorge darum, mit der Bereitstellung von Kita-Plätzen noch weiter in Verzug zu geraten, beherrschte dann auch die Argumentationskette der Verwaltung. Bis 2022 würden, so das Rathaus-Schreiben, im Krippenbereich jährlich 22 Plätze fehlen. Bei 90 Eigenheimen, die in der Parkstadt II entstehen sollen, wird mit einem Bedarf von 36 Betreuungsplätzen gerechnet. Diese nötige soziale Infrastruktur zu schaffen, würde Velten fast eine Million Euro kosten. "Diese Kita-Plätze sind nicht in unserer Planung enthalten", sagte Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD). Was sie nicht sagte: Ein Teil dieser Kinder besucht längst Kitas der Stadt. Denn viele, die dabei sind, in den noch zu Marwitz gehörenden Teil der Parkstadt zu ziehen, leben bislang in der Ofenstadt. Diese Kinder müsste die Stadt ohnehin weiter betreuen. "Meine Tochter wird fünf, wir wollen eine Lösung für unsere Kinder auch bezüglich des Schulbesuchs haben", sagte Franziska Saß dieser Zeitung. Eine andere Mutter hat bereits für 2020 einen Veltener Tagespflegeplatz zugesichert bekommen und bangt, diesen mit dem Umzug in die Parkstadt II zu verlieren.

Von städtischer Seite wurde zudem damit argumentiert, dass gegen die Gebietsübernahme ungeklärte Eigentumsverhältnisse hinsichtlich der Straßen im Wohngebiet sprechen. "Ich kann nicht erkennen, weshalb diese Eigentumsfrage wesentlich sein soll", hielt Christopher Gordjy (SPD) dem entgegen. Und in Anspielung darauf, dass die Stadt jüngst dafür warb, eine marode Ofenfabrik für einen Euro, aber mit bis zu siebenstelligen Folgekosten zu erwerben, konterte Andreas Noack (SPD): "Ehe ich mich mit solch einem Geschenk befasse, löse ich lieber die Probleme der Menschen vor Ort." Marcel Siegert (Pro Velten) pflichtete bei: "Es erschüttert mich, wenn sich Gemeinden um Kita-Plätze streiten."