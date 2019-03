Reisende in S-Bahn mit Messer bedroht

Tilman Trebs

Berlin-Wittenau (MOZ) Die Bundespolizei in Berlin fahndet nach einem Mann, der am Freitagabend zwei Menschen in der S-Bahn-Linie S 1 (Oranienburg-Wannsee) mit einem Messer bedroht haben soll.

Wie die Bundespolizeidirektion am Montag in Berlin mitteilte, hatte der Mann gegen 22.30 Uhr die weibliche Begleitung eines 18-jährigen Lybiers fotografiert. Als der 18-Jährige den Unbekannten aufforderte, dies zu unterlassen, zog der Unbekannte ein Butterflymesser und verfolgte den Lybier durch den Zug. Am S-Bahnhof Wittenau flüchtete der Angreifer mit zwei Begleitern. Der 18-Jährige und seine Begleitung blieben unverletzt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Bedrohung und sucht nun nach Zeugen und fragt: Wer hat am Freitag, 8. März 2019 gegen 22:30 Uhr die Tat oder verdächtige Personen in der S-Bahn der Linie S1 oder am S-Bahnhof Wittenau beobachtet und kann Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0800 6888000 und unter 030 206229360 entgegen.