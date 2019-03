Sandra Euent

Elstal (MOZ) Auf einem etwas ungewöhnlichem Weg konnte die Polizei am 9. März zwei Ladendiebe stellen. Über die Überwachungskameras des Designer-Outlet-Centers in Elstal konnten Sicherheitskräfte zwei männliche Personen bei einem Ladendiebstahl in einem Sportartikelgeschäft beobachten. Das Diebesgut wurde zu einem abgestellten PKW gebracht und dann verließen die Tatverdächtigen den Ort zu Fuß. Polizeibeamten fanden den PKW auf dem Parkplatz des Outlet-Centers ohne Insassen vor, im Fahrzeug war das Diebesgut zu erkennen. Daraufhin wurde das Auto sichergestellt.

Einige Stunden später rief dann ein 34-jähriger Mann bei der Polizei an und meldete seinen PKW als gestohlen. Den Diebstahl konnte die Polizei sofort verneinen und der 34-jährige konnte zusammen mit seinem 31-jährigen Begleiter als Tatverdächtige für den Ladendiebstahl vom Nachmittag verantwortlich gemacht werden. Den PKW bekam er ohne das Diebesgut wieder. Dafür bekommen beide demnächst Post von der Kriminalpolizei.