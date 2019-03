Bärenklauer Erntefest gerettet

Marco Winkler

Bärenklau (MOZ) Das Erntefest in Bärenklau ist gerettet. Wie Gundula Klatt (BfO) mitteilt, wird es am 7. und 8. September stattfinden. "Der Ortsbeirat hat sich dazu bekannt", sagte die Ortsvorsteherin.

"Mir war wichtig, dass wir diesen Schritt gehen." Zusammen mit dem neuen Gastwirt des Dorfkrugs habe sich das Team Erntefest gegründet, das sämtliche Organisationsfäden in der Hand hält. Erste Verträge mit Künstlern wurden schon unterzeichnet. Die vorigen Wochen stand das Fest auf der Kippe. Der ursprüngliche Veranstalter, der Heimatverein Arge-Baer, steht derzeit vor der Auflösung, weil niemand den Vorstandsposten übernehmen will. In den kommenden Wochen entscheidet sich die Zukunft des Vereins. Bei positivem Ausgang könne er natürlich weiterhin am Erntefest mitarbeiten, so Gundula Klatt, die sich eine weitere Zusammenarbeit wünscht.