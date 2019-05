Brasilien siegt vor Australien

Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Es war das mittlerweile dritte Mal, dass der Verein einen solchen Mädchen-Fußballtag organisiert hatte. Aber erstmals nicht in Form eines Probetrainings. Vielmehr fand in der Bonava-Arena, in der sonst die Regionalliga-Männer des Vereins um Punkte kämpfen, ein Mini-Turnier mit Mannschaften von vier Fürstenwalder Grundschulen statt.

17 Schulen angeschrieben

Im Vorfeld waren 17 Schulen von Grünheide bis Storkow, von Bad Saarow bis Frankfurt angeschrieben worden. Die Resonanz war sehr unterschiedlich. "Es hängt natürlich viel am Engagement der Leiter und der Sportlehrer", weiß Marius Schulze, Trainer der B-Juniorinnen des FSV Union, der eine Zeit lang eine Arbeitsgemeinschaft an der Rahn-Grundschule geleitet hat.

Nicht ganz zufällig kam so die Mehrzahl der Spielerinnen beim Fußballtag von jener Freien Schule in der Eisenbahnstraße. Die insgesamt 23 Mädchen wurden vier Ländern zugeordnet, und so traf Italien (Sigmund-Jähn-Grundschule) auf Brasilien, Australien (beide Rahn) auf Deutschland (ein Mix aus Sonnengrund-, Gerhard-Goßmann- und Jähn-Grundschule) – eben eine Schul-WM im Kleinen. Die Mannschaften marschierten standesgemäß mit der jeweiligen Fahne ein, moderiert wurde das Turnier von Heiko Reichardt, dem Trainer der D-Juniorinnen des Vereins.

Knapp 40 Eltern und Großeltern verfolgten auf der Tribüne des bunte Treiben auf den zwei Feldern und sahen einen Sieg der "Brasilianerinnen". "Es waren dies die ältesten Mädchen, die Jahrgänge 2008 und 09", erläutert Schulze, "für Italien spielten die mit Abstand Kleinsten, Jüngsten." Für alle Mädchen gab es eine Medaille sowie einen Gutschein für die Saarower Sommerrodelbahn, die Länder erhielten eine Trophäe für die Schulvitrine, für den "Weltmeister" gab es zudem einen Wanderpokal.

"Ja, wir wollen auch künftig eine solche Schul-WM veranstalten, dann hoffentlich mit einer noch größeren Resonanz", betont Marius Schulze. Es geht darum, weiteren Nachwuchs zu gewinnen. "Manchmal scheitert es leider an den Eltern, denen der Aufwand zu groß ist", bedauert der 41-Jährige.

Probetraining im Friesenstadion

Vor sechs Jahren hatte alles mit einer Mannschaft begonnen, "mittlerweile haben wir rund 50 Spielerinnen". Für die kommende Saison würde der FSV Union gern eine neue D- (Jahrgänge 2007/08) und eine E-Juniorinnen-Mannschaft (09/10) für den Spielbetrieb melden. Interessierte Mädchen können jederzeit vorbeikommen – trainiert wird noch bis Mitte Juni montags, mittwochs und freitags, immer von 17 bis 18.30 Uhr im Friesenstadion an der Hangelsberger Chaussee.