Endspiel für den FC Eisenhüttenstadt

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt m 26. Spieltag auf Landesebene geht es eigentlich bei den drei Teams aus der Eisenhüttenstädter Region nur noch beim Brandenburgligisten FC Eisenhüttenstadt um viel. Er spielt beim FV Preussen Eberswalde und darf sich im Abstiegskampf eine Niederlage kaum leisten.

Laut dem Sportlichen Leiter des FC Eisenhüttenstadt Harry Rath ist die Partie in Eberswalde für den FC Eisenhüttenstadt fast schon ein Endspiel um den Ligaverbleib. "Wir wollen an die zweite Halbzeit im Heimspiel gegen Oranienburg anknüpfen. Ein dreckiger Sieg würde mir ja schon reichen", erklärt Rath, der in Eberswalde mit dem Fußballspielen begonnen hat. Ihre Sperren abgesessen haben Carsten Hilgers und Christoph Nickel. Hingegen sind Christoph Krüger und Hermann Wamba Tsafack Gelb-gesperrt. Einige zuletzt angeschlagene Spieler sind fraglich. Ungewiss ist, ob Christian Siemund nach seinem Muskelfaserriss trotz täglicher Behandlung durch seine Frau, eine Phyiotherapeuthin, fit wird. Michel Becker hat nicht trainiert, dafür ist Erik Schack ohne Beschwerden.

Allerdings spielt die Bilanz in den Direktvergleichen der drei zurückliegenden Serien eher gegen das Schlusslicht. So war dem FCE lediglich in der vergangenen Saison zu Hause ein 1:1 gelungen, die restlichen Partien verlor er. In der Hinrunde hieß es zu Hause 0:4.

Dynamo empfängt die Briesener

Landesligist FSV Dynamo empfängt Blau-Weiß Briesen. Verzichten müssen die Gastgeber auf Daniel Friedrich (Urlaub), Dietrich Lichtner (Studium) und Eddi Hantelmann (Ehrenamt). Dafür kehren die zuletzt fehlenden Benjamin Bartz, Konstantin Klippenstein und Kevin Frühauf zurück. Fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat es laut Dynamo-Trainer Dirk Liedtke bislang in den 13 Begegnungen gegeben.

Liedtke: "Trotzdem liegt die Favoritenrolle diesmal bei uns. Ein Umstand, den wir nicht so gerne haben, aber mit aller Entschlossenheit annehmen. Die Briesener brauchen im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt und werden uns überall in Zweikampfe verwickeln wollen, diese müssen wir annehmen und dürfen trotzdem dabei das Fußballspielen nicht vergessen."

MSV will dritten Sieg in Folge

Nach drei Niederlagen in Folge hat Landesklasse-Vertreter Müllroser SV zuletzt zwei Siege folgen lassen. Nun wollen die Schlaubetaler in Peitz den dritten Sieg in Serie folgen lassen. Allerdings kämpfen die vor der Saison aus der Süd-Staffel gewechselten Gastgeber noch um den Ligaverbleib und sollten laut MSV-Trainer Dirk Herrgoß alles daransetzen, die Punkte auf der heimischen Anlage zu behalten. Nach dem knappen Hinrundensieg wollen die Gäste sich auch in Peitz den Dreier holen.

Bei diesem Unterfangen fehlen aus privaten Gründen Andreas Vierling und Felix Hackel, eventuell ist Tino Heering von seiner Verletzung genesen. Wahrscheinlich reist der MSV ohne Wechselspieler an. "Wir wollen punkten, schließlich wartet auf uns eine Woche später Tabellenführer Concordia Buckow. Zwei Niederlagen in Folge wollen wir verhindern", erklärt Herrgoß.

Brandenburgliga

1. Victoria Seelow 25 71:37 48

2. MSV Neuruppin 25 56:28 48

3. 1. FC Frankfurt 25 55:31 48

4. TSG Einheit Bernau 25 53:34 48

5. FSV Bernau 25 50:37 45

6. TuS Sachsenhausen 25 41:26 43

7. Oranienburger FC Eintracht 25 41:28 43

8. Union Klosterfelde 25 52:46 38

9. Werderaner FC Viktoria25 35:32 34

10. Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf 25 40:41 31

11. Preussen Eberswalde 25 43:51 30

12. Grün-Weiß Lübben 25 41:57 27

13. Preußen Blankenfelde/Mahlow 25 24:52 22

14. Grün-Weiss Brieselang 25 38:67 22

15. SV Falkensee-Finkenkrug 25 28:58 19

16. FC Eisenhüttenstadt 25 23:66 16

Landesliga Süd

1. Eintracht Miersdorf/Zeuthen 25 73: 25 57

2. BSV Guben Nord 25 48: 32 47

3. SG Großziethen 25 52: 26 45

4. Frankonia Wernsdorf 25 55: 41 42

5. Glückauf Brieske/Senftenberg 25 46: 37 42

6. Dynamo Eisenhüttenstadt25 50: 38 41

7. Germania Schöneiche 25 34: 25 41

8. FV Erkner 25 38: 30 36

9. VfB Hohenleipisch 25 38: 34 35

10. Union Fürstenwalde II25 54: 43 34

11. Wacker Cottbus-Ströbitz25 45: 39 34

12. Blau-Weiß Briesen25 42: 54 32

13. Phönix Wildau25 45: 56 29

14. 1.FC Guben 25 26: 34 28

15. TSV Schlieben 25 32: 46 26

16. Blau-Weiß Vetschau 25 8:126 0

Landesklasse Ost

1. Concordia Buckow/Waldsieversdorf25 95:18 67

2. Grün-Weiß Rehfelde25 58:25 53

3. Grün-Weiß Union Bestensee 25 70:48 45

4. FSV Luckenwalde II25 50:41 43

5. SV Woltersdorf25 55:47 39

6. Müllroser SV25 44:39 39

7. Preußen Beeskow25 55:56 37

8. Blau-Weiss Markendorf 25 50:46 36

9. SG Bruchmühle25 36:45 35

10. MSV Zossen25 52:53 34

11. Preußen Bad Saarow 25 39:60 29

12. Eintracht Peitz 25 37:42 26

13. SG Niederlehme25 44:54 26

14. Rot-Weiß Luckau 25 45:68 25

15. MTV Wünsdorf 25 41:59 23

16. Storkower SC 25 25:95 10