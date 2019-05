Saison-Halali des Nachwuchses

Michel Nowak

Grünheide. Für die neun- und zehnjährigen Jungs des Grünheider SV geht es darum, Platz 2 in der Kreisliga der Jugend E zu verteidigen. Bei den Heimspielen am Sonnabend gegen den Tabellensechsten OSG Fredersdorf-Vogelsdorf (14 Uhr) und den -neunten Jahn Bad Freienwalde (16 Uhr) muss dazu mindestens ein Sieg her. Die Vizemeisterschaft hinter der verlustpunktfreien BSG Stahl Eisenhüttenstadt wäre ein großer Erfolg für die Mannschaft um den jungen Trainer Johannes Kühn.

Zuvor tragen die weibliche B-Jugend gegen Rot-Weiß Friedland – es ist das Duell Dritter gegen Zweiter, die Gäste haben aber sechs Punkte Vorsprung (10 Uhr) – und die zweite B-Jugend-Mannschaft (8.) gegen den MTV Altlandsberg (2./12 Uhr) ihre letzten Heimspiele in der Löcknitz-Halle aus.

Direktes Duell um Bronze

Die D-Jugend von Trainerin Susi Warnst tritt um 16 Uhr beim HSC 2000 Frankfurt an, der Sieger dieser Partie sichert sich den Bronzeplatz in der Kreisliga hinter dem überragenden HSV Wildau und Vize MTV Altlandsberg.

Das Saison-Halali der Grün-heider D-Jugend-Mädchen steigt derweil am Sonntag in der Altlandsberger Erlengrund-Halle. Dort warten mit dem designierten Meister HSV Frankfurt (11.15 Uhr) und Gastgeber MTV, der bereits als Drittplatzierter feststeht (12.30), noch einmal zwei ganz schwere Gegner auf den von Lisa Hettler trainierten, zuletzt etwas unter Wert geschlagenen Tabellen-Achten.

Wer wird Letzter, wer Vorletzter

Ebenfalls ihr letztes Saisonspiel bestreiten die C-Jugend-Handballer von Rot-Weiß Friedland am Sonnabend, 14 Uhr, im Beeskower Sport- und Freitzeitzentrum. Im Kellerduell der beiden punktgleichen Teams geht es gegen die Gäste von der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf darum, wer die Saison als Schlusslicht beendet und wer als Vorletzter.