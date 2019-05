Senioren ermitteln Landes-Beste

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Am Wochenende sind beide Oderstadt-Vereine, in denen wettkampfmäßig Kegelsport betrieben wird, Gastgeber für Brandenburger Meisterschaften. Es geht um die Einzeltitel bei den Senioren A (+50 Jahre), B (+60/beide in der Waldsportanlage) und C (+70/in der Breiten Allee).

Bei den A- und B-Senioren wird am Sonnabend von jeweils 16 Startern pro Altersklasse ein Vorkampf absolviert. Vom gastgebenden FC Schwedt gehen bei den über 50-Jährigen Frank Pachmann und Thomas Schulz (Landesmeister 2017) auf die Bahnen, bei den Senioren B wird die Uckermark durch das SSV-PCK-Trio Arnim Eilrich, Helmut Strecker und Uwe Gurgel vertreten. Am Sonntag bestreiten die besten Acht des ersten Tages pro Altersklasse den Endkampf.

Bei den Senioren C auf der SSV-PCK-Anlage wird nur am Sonntag (Beginn überall 9 Uhr) gekegelt. Dann tragen Manfred Steffen und Dietmar Michaelis (beide FCS) die Hoffnungen der Gastgeberstadt. Zeitgleich absolvieren die gleichaltrigen Frauen ihre Meisterschaften in Seelow – in jedem Altersbereich ist Schwedt mit einer Sportlerin vertreten.