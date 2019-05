Makelloser Durchmarsch des neuen Meisters

Jakob Daum

Freienwalde Nach dreimaliger zentraler Endrunde in Lützlow und Ausflügen in andere Rathäuser wie Bad Freienwalde (3), Schwedt (1) und Angermünde (2), ist die neunte und letzte Saisonrunde 2018/19 der Kreisliga Uckermark/Barnim/Märkisch-Oderland nach Bad Freienwalde zurückgekehrt. In der Stiftung SPI Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum "Offi", richteten die Freienwalder Schachfreunde das zehnte zentrale Abschlussturnier aus. Da die Mannschaft des SC Schwedt II nicht anreiste, war Freienwalde II spielfrei und konnte sich so um das Wohl der Anderen kümmern.

Die Auslosung und der Saisonverlauf hatten es gefügt, dass es in der Final-Runde unter den Tabellenplätzen 1 bis 4, mit den Begegnungen SKV Bad Freienwalde I (1.) gegen SC Lützlower Dorfgemeinschaft (2.) und die Begegnung TSV Blau-Weiß Schwedt I (3.) gegen ESV Lok Eberswalde IV (4.) zum Showdown kam. Da der Titel bereits in der Vorschlussrunde an den SKV Bad Freienwalde I vergeben war, hätte er sich zwar zurücklehnen können, doch ein makelloser Durchmarsch mit 18:0 war auch sehr reizvoll und nicht alle Tage zu erreichen. Die Vergabe des Silber- und Bronzeranges hingegen war noch nicht entschieden, da die Verfolger von Platz 2 bis 4 allesamt noch theoretische Möglichkeiten hatten.

Für Lützlow war der zweite Tabellenplatz bei einer Niederlage in Gefahr. Und es kam ganz dicke für die Lützlower, denn sie verloren mit 0:4 und ihr 13:3-Punktestand war quasi eingefroren. Jetzt knisterte die Spannung in der Begegnung TSV Blau-Weiß I (3.) gegen ESV Lok Eberswalde IV (4.) – zumal die Oderstädter durch den unvorhergesehenen Ausfall am 1. Brett gehandicapt waren. Dennoch gelang ihnen ein 2:2 und Blau-Weiß I war nun punktgleich mit den Lützlowern, hatten aber in der zweiten Wertung mit 22 Brettpunkten gegenüber 19,5 der Lützlower knapp den besseren Stand und damit den Titel des Vizemeisters errungen und die Lützlower kamen auf den Bronzeplatz. Die Barnimer behielten ihren undankbaren vierten Platz.

Während die Kämpfe fast in der Endphase waren, stärkten sich einige Schachspieler schon mit Deftigem vom Grill. Frank Oestreich übergab zum Abschluss den Siegerpokal an den neuen Kreismeister SKV Bad Freienwalde I und die Urkunden an die Platzierten.