Fünf Mannschaften noch mit Titelträumen

Dirk Schaal

Klosterfelde (MOZ) Den Auftakt zum 26. Spieltag bestreitet Union Klosterfelde bereits am Freitagabend, Anstoß 19.30 Uhr, gegen den MSV Neuruppin. "Gegen die Mannschaften aus der Spitzengruppe sehen wir eigentlich immer gut aus", bemerkte Unions Trainer Gerd Pröger. Tatsächlich sind die Klosterfelder so ein wenig der Favoritenschreck der Liga. Wenn man sich die Hinrunde anschaut, dann haben die Klosterfelder lediglich gegen Einheit Bernau aus der jetzigen Spitzengruppe Federn lassen müssen. Und auch in der Rückrunde sahen sie gegen die Meisterschaftskandidaten nicht schlecht aus, auch wenn es einige Ergebnisse, wie das 1:3 gegen Frankfurt, nicht wiedergeben.

"Warum nicht", kommentierte Gerd Pröger lachend die Bemerkung, dass Union das Zünglein an der Waage spielen könnte in Sachen Meisterschaft. Mit dem MSV und danach Seelow stehen Spiele gegen die Spitzenteams an. Jeder Punktverlust könnte die am Ende schmerzen, so eng liegen die Plätze eins bis fünf beieinander. Bei Klosterfelde wird wieder Steven Nowark nach seinem Einsatz in der Nationalmannschaft der Gehörlosen dabei sein. Ebenso ist Alexander Kraatz nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder spielberechtigt. Dafür wird Torjäger Lukas Bianchini wegen seiner fünften Gelben fehlen. Dafür steht Raif Yaman in der Spitze. Im Tor bekommt Jeremy Hentsch seine Chance, da Dennis Tietz wegen seiner Roten Karte in Frankfurt draußen bleiben muss.

Im Spitzenspiel der Liga empfängt am Sonnabend, 15 Uhr, Einheit Bernau den punktgleichen Tabellenführer Victoria Seelow. Fünf Spiele in Folge haben die Seelower gewonnen. Doch auch die Einheit hat sich im Kampf um die Meisterschaft mit einem 2:1-Sieg in der Vorwoche in Neuruppin eindrucksvoll zurückgemeldet. Martin Lange wird den Bernauer nach seiner Roten Karte in Neuruppin fehlen.

Auch wenn der FSV Bernau keine Aufstiegsambitionen angemeldet hat, der Meistertitel ist greifbar nahe. Drei Punkte liegen sie hinter dem Spitzenquartett. Die eindrucksvolle Siegesserie riss im Derby gegen Klosterfelde und fand im Spiel gegen den BSC Preußen eine Fortsetzung. Zwar waren die Bernauer die bessere Mannschaft, doch das konnten sie nicht in Tore ummünzen. Jetzt heißt es am Sonnabend beim seit fünf Spielen sieglosen Tabellenneunten, Werderaner FC Viktoria, Ruhe bewahren und die sich bietenden Möglichkeiten gegen einen angeschlagenen Gegner nutzen.

Alles andere als ein Sieg gegen den Tabellenletzten, FC Eisenhüttenstadt, wäre wohl eine Überraschung für Preussen Eberswalde und dem neuen/alten Trainer Obrad Marjanovic. 30 Punkte haben die Eberswalder bislang gesammelt, dürften damit aller Sorgen um den Klassenerhalt ledig sein. Jedoch steht da noch das Saisonziel einstelliger Tabellenplatz im Raum, dafür muss ein Sieg her.

1. Victoria Seelow 25 71:37 48

2. MSV Neuruppin 25 56:28 48

3. 1. FC Frankfurt 25 55:31 48

4. TSG Einheit Bernau 25 53:34 48

5. FSV Bernau 25 50:37 45

6. TuS Sachsenhausen 25 41:26 43

7. Oranienburger FC Eintracht 25 41:28 43

8. Union Klosterfelde 25 52:46 38

9. Werderaner FC Viktoria25 35:32 34

10. Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf 25 40:41 31

11. Preussen Eberswalde 25 43:51 30

12. Grün-Weiß Lübben 25 41:57 27

13. Preußen Blankenfelde/Mahlow 25 24:52 22

14. Grün-Weiss Brieselang 25 38:67 22

15. SV Falkensee-Finkenkrug 25 28:58 19

16. FC Eisenhüttenstadt 25 23:66 16