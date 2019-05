Licht und Schatten eines Denkmals

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Vom Tobhaus ist die Rede. Manche sprechen gar vom Tollhaus. Baumeister Martin Gropius selbst bezeichnete es als Isolierhaus. Die heutige Bezeichnung kommt indes sehr nüchtern daher: Haus (oder Bauteil) i. So auch der Titel der Ausstellung, die jetzt im Atrium des Martin-Gropius-Krankenhauses eröffnet wurde: "Haus i". Der Fotograf Maik Lagodzki zeigt Aufnahmen aus eben jenem Bauteil. Dem Haus mit vielen Namen und einer wechselvollen Geschichte.

Seit 25 Jahren, seit dem Abzug der russischen Streitkräfte aus Eberswalde, steht das Haus leer, ist verwaist und dem Verfall preisgegeben. Welche architektonische und psychiatriegeschichtliche Bedeutung dieser verlassene Ort hat, das haben Christine Keller, bis vor kurzem Leitende Oberärztin am "Gropius" und Organisatorin der Exposition, sowie ihre Mitstreiter erst im Zuge jüngster Recherchen erfahren. Mehr oder weniger per Zufall. Haus i, hinter dem Hauptgebäude des Krankenhauses an der Oderberger Straße gelegen, ist ein Tobhaus (zur kurzzeitigen Unterbringung unruhiger Patienten, für Krisensituationen), wie es Experten zufolge kein zweites mehr in Deutschland gibt, berichteten Keller und der Kunsthistoriker Ulrich Röthke bei der Vernissage. Die Bausubstanz sei noch original erhalten.

Zufall ist ebenso die Fotoausstellung des Künstlers Maik Lagodzki über den früheren Patiententrakt. Ursprünglich war eine andere Exposition geplant, so Keller. Über den Kunsthistoriker Röthke kam der Kontakt zu Lagodzki zustande, der sich im Februar für gerade mal zwei Stunden im alten Tobhaus umsah. Und Aufnahmen machte. Der verlassene Ort und das "wunderbare Licht an dem Tag" hätten ihn so fasziniert, dass daraus die kleine Fotoschau wurde, erzählte der Cottbuser, dessen Schwerpunkte Streetfotografie und "lost places", also verlorene Orte, sind.

Zum Bauteil i (damals für Männer eingerichtet) gibt es ein Pendant (für Frauen). Das wurde nach der Wende umgebaut und ist heute Teil der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Auch für Haus i habe es Pläne gegeben. Allein sie scheiterten an fehlenden finanziellen Mitteln. Christine Keller könnte sich – zumindest in einem Teil – ein Museum sehr gut vorstellen. "Zur Geschichte der Klinik, des Baumeisters Gropius, der Psychiatrie." Voraussetzung sei natürlich eine Sanierung. Dazu wolle sie Kontakt zur Denkmal-Stiftung aufnehmen.